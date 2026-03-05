A poklok poklát élik át Londonban – egy emberként tüntetnek az emberek

Ez a magyarokon is múlhat: Szoboszlai hiába lőtt óriási szabadrúgásgólt, angol névrokona elhappolhatja tőle a díjat
Nemcsak a magyar válogatott csapatkapitánya varázsolt a Manchester City ellen.
Ismét kikapott a Tottenham. Sorozatban a harmadik londoni derbijét bukta el.
A Crystal Palace is elvitte a három pontot a Tottenham Hotspur otthonából, a vendégek 3–1-re nyerték a londoni derbit az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójának csütörtöki játéknapján.
A Spurs dacára annak, hogy az előző idényben megnyerte az Európa-ligát, ismét hozzá nem méltó módon szerepel a bajnokságban. A gárda a csütörtöki mérkőzése előtt úgy állt a 16. helyen, hogy csupán egy pontra volt a kieső helytől, ezért nagyon fontos lett volna legyőznie a nem túl acélos Crystal Palace-t.
A vezetést a 34. percben meg is szerezte, de aztán nagyot fordult a világ: lerántás miatt kiállították az egyik védőjét, ráadásul a Palace a szabálytalanságért büntetőt is kapott. Aztán az első félidő ráadásának első percében fordítottak a vendégek, majd még a szünet előtt kettőre növelték az előnyüket. A Palace tehát nyolcpercen belül szerzett három gólt.
Elegük is lett a hazai szurkolóknak, sokan már a szünet előtt elhagyták a stadiont és hazamentek, a többiek dühösen és szomorúan nézték végig a csapatuk szenvedését.
A második játékrészben a tíz emberrel játszó Tottenham már nem tudott visszajönni, így maradt a 16. helyen, méghozzá úgy, hogy a következő fordulóban a Liverpool otthonába látogat.
Az idény végéig kinevezett Igor Tudorral sem megy az együttesnek, három PL-meccsen három vereség a mérlege. A Spurs az elmúlt öt bajnokiját mind elvesztette (a legrosszabb formában lévő csapat a PL-ben), és az előző 11 PL-mérkőzésén nyeretlen maradt, ami azt jelenti, hogy ebben a naptári évben nincs még győzelme a bajnokságban, legutóbb az előző esztendő végén, december 28-án pont a Palace ellen tudott nyerni idegenben. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában még nagyon is áll, a nyolcaddöntőben az Atlético Madrid lesz az ellenfele.
Fotó: Ben Stansall/AFP
