A poklok poklát élik át Londonban – egy emberként tüntetnek az emberek

A Crystal Palace is elvitte a három pontot a Tottenham Hotspur otthonából, a vendégek 3–1-re nyerték a londoni derbit az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójának csütörtöki játéknapján.

A Spurs dacára annak, hogy az előző idényben megnyerte az Európa-ligát, ismét hozzá nem méltó módon szerepel a bajnokságban. A gárda a csütörtöki mérkőzése előtt úgy állt a 16. helyen, hogy csupán egy pontra volt a kieső helytől, ezért nagyon fontos lett volna legyőznie a nem túl acélos Crystal Palace-t.