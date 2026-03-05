Ft
Tottenham Premier League szurkolók Crystal Palace

A poklok poklát élik át Londonban – egy emberként tüntetnek az emberek

2026. március 05. 23:01

Ismét kikapott a Tottenham. Sorozatban a harmadik londoni derbijét bukta el.

2026. március 05. 23:01
null

A Crystal Palace is elvitte a három pontot a Tottenham Hotspur otthonából, a vendégek 3–1-re nyerték a londoni derbit az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójának csütörtöki játéknapján.

A Spurs dacára annak, hogy az előző idényben megnyerte az Európa-ligát, ismét hozzá nem méltó módon szerepel a bajnokságban. A gárda a csütörtöki mérkőzése előtt úgy állt a 16. helyen, hogy csupán egy pontra volt a kieső helytől, ezért nagyon fontos lett volna legyőznie a nem túl acélos Crystal Palace-t.

A vezetést a 34. percben meg is szerezte, de aztán nagyot fordult a világ: lerántás miatt kiállították az egyik védőjét, ráadásul a Palace a szabálytalanságért büntetőt is kapott. Aztán az első félidő ráadásának első percében fordítottak a vendégek, majd még a szünet előtt kettőre növelték az előnyüket. A Palace tehát nyolcpercen belül szerzett három gólt.

Elegük is lett a hazai szurkolóknak, sokan már a szünet előtt elhagyták a stadiont és hazamentek, a többiek dühösen és szomorúan nézték végig a csapatuk szenvedését.

A második játékrészben a tíz emberrel játszó Tottenham már nem tudott visszajönni, így maradt a 16. helyen, méghozzá úgy, hogy a következő fordulóban a Liverpool otthonába látogat.

Egyre kilátástalanabb a helyzet Londonban

Nagy a baj Londonban, veszélyben a Tottenham élvonalbeli tagsága
Nagy a baj Londonban, veszélyben a Tottenham élvonalbeli tagsága (Fotó: Ben Stansall/AFP)

Az idény végéig kinevezett Igor Tudorral sem megy az együttesnek, három PL-meccsen három vereség a mérlege. A Spurs az elmúlt öt bajnokiját mind elvesztette (a legrosszabb formában lévő csapat a PL-ben), és az előző 11 PL-mérkőzésén nyeretlen maradt, ami azt jelenti, hogy ebben a naptári évben nincs még győzelme a bajnokságban, legutóbb az előző esztendő végén, december 28-án pont a Palace ellen tudott nyerni idegenben. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában még nagyon is áll, a nyolcaddöntőben az Atlético Madrid lesz az ellenfele.

Fotó: Ben Stansall/AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Robi54
2026. március 06. 13:42
Kit érdekel.
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. március 06. 01:29
Mivan?! “Poklok poklát élik meg Londonban” ⁉️🤨 “Egy emberként tüntetnek az emberek” Crystal Palace mit gondol erről?! Má’ nem azé’ de HÉT(!!) londoni csapat játszik a premier ligában, ezek közül egyik a Crystal Palace, természetesen, szóval bármelyik költötte ezt a címet, az illető MEGINT félrebeszél.
Válasz erre
4
0
counter-revolution
2026. március 05. 23:20
A Tottenham egy zsidó csapat, szóval nagyon sajnálom. :)
Válasz erre
2
2
socialismo-e-muerte
•••
2026. március 05. 23:07 Szerkesztve
Szeretnék én is jómódú lenni. De a jómód látszat kérdése. Erre teszek magasról. De ott van az ünneplő ruhám a szekrényben, a látszat miatt. Ami kicsi földem van kihasználom, lencse, hal, paradicsom, uborka. Meg lehet élni így is. Egyedül. Valahogy mindíg a nők akarnak tovább terjeszkedni mint ameddig a takarójuk ér.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!