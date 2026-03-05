Mindig azon iparkodtunk, hogy az iskola fejlődjön – ormánsági iskolaigazgató a Mandinernek

Közben kicsöngetnek. Az irodába behallatszik a rendkívül vidám gyerekzsivaj. Mintha ellentmondani akarna mindenféle pesszimista gondolatnak. Kevés a gyerek? – hát, a beszűrődő hangok alapján az ember nagyon nem úgy vélné. Igazgatónk, mintha csak olvasna a gondolatainkban, megjegyzi:

– A gyerekeink hetven százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Roma nemzetiségi iskola vagyunk, de nem a nyelvet tanítjuk, hanem a népismeretet. Egyébként, a gyerekeink nagy része sikeresen veszi a felvételi akadályokat.

A nyolcadikosaink körében pedig nagyon ritka az olyan, aki nem tanul tovább.

Néhány szülővel persze nehéz együttműködést kialakítani, no meg, esetenként a kamaszkor sem könnyíti meg a helyzetet. Az viszont szerencsés körülmény, hogy alig van olyan gyerek, akinek ne tanítottam volna már szüleit is, sőt sokszor a nagyszüleit is. Elég jól ismerem tehát őket, ami megkönnyítheti a velük való kommunikációt.

– A külcsínt láttuk, az kellően modernnek hat, de amúgy mennyire korszerű az iskola felszereltsége? Taneszközök, szertárak, számítógépek…

– Nincs okunk panaszra. Mást ne mondjak, szinte minden teremben van digitális tábla, némelyikben okostábla is, ami önmagában egy számítógép.

A tanulóink el vannak látva notebookokkal, így aztán már a körülményeitől függetlenül otthon is hozzáférhet az internetes tartalmakhoz. A tanulásban ez nagy segítség.

Az igazság az, hogy amióta csak itt vagyok egyfolytában azon iparkodtunk, hogy az iskola fejlődjön, igyekeztünk biztosítani a gyerekeknek mindent, ami egy város iskolában rendelkezésre áll.

– Mennyire kell, vagy kellett lobbizni mindezért?

– Manapság már könnyebb. Teszem azt, a kormányzati programoknak köszönhetően a gyerekek kapják az ingyen számítógépeket.

Régen pályázni kellett, sokszor az önkormányzattal közösen pályáztunk, hogy megszerezzünk szükséges dolgokat.

– Jobb így az élet, hogy az önkormányzatok kikerültek a képből?

– Sokkal biztonságosabb a helyzet azzal, hogy kizárólag a tankerület égisze alá tartozunk. Ha valamiféle fejlesztésre, korszerűsítésre van szükség, netán gondunk akad fűtéssel, világítással – a tankerületen keresztül gyorsan megoldódnak a problémák. Az iskolának igazából önálló költségvetése nincs. Az eszközkiadásokra évente egy durván kétmilliós kerettel rendelkezünk, de előfordulnak olyan évek, amikor ez nem elég mindenre, amikor túllépjük, ám vis major helyzetekben ebből még nem volt pénzügyi fennakadás.

– Hogy állnak tanerővel? Esetleg akadnak helybéli kollégák is?

– Negyven éve, amikor ide kerültem, hárman voltunk ingázók a tizenöt fős tantestületben. A többiek mind helyiek, vagy a szomszéd településről valók voltak. Manapság már Pécsről is vagyunk, Siklósról is, jómagam Harkányból, de

amióta Kémes is szerepel a hátrányos helyzetű települések pótlistáján, és ennek köszönhetően kapjuk a 20 százalékos pótlékot, meg ahogy az utóbbi három évben nőttek a pedagógusbérek – megváltozott sok minden.

Annak ellenére, hogy nem is hirdetünk tanító vagy tanári helyeket, sokszor jelentkeznek pedagógusok hozzánk. Évente 8-10 ilyen jelentkezőnk van.

A helyzet az, hogy a mostani jobb anyagi megbecsülés mellett vonzóbb lett a pedagóguspálya.

– Mihez kezd majdan nyugdíjasként egy olyan iskolaigazgató, aki 1986 óta ugyanabban az intézményben dolgozik?

– Addig szerencsére még van öt évem. Ami viszont a közeljövőt illeti: úgy látom, hogy

a lényegesen kedvezőbb anyagi lehetőségek miatt, talán kicsit jobban előtérbe kerül a szakmaiság.

Eddig programmegvalósító mesterpedagógus voltam, ám most elindultam a szakértői képzésen, és próbálok majd hasznos lenni ezen a területen is. Szaktanácsadással, minősítéssel foglalkozni a nyugdíjig előttem álló években. ’Hogy utána? – a jó Isten tudja. Majd megkérdezem tőle.

Nyitókép: Csizmazia Tibor, a kémesi Munkácsy Albert Általános iskola igazgatója. A szerző felvétele.