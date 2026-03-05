Ft
Brüsszel ramadán Szalai Zoltán migráció Molenbeek iszlám bevándorlás Belgium

Mintha a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában járna az ember: így fest Brüsszel rettegett migránsnegyede (VIDEÓ)

2026. március 05. 22:31

A Mandiner lapigazgatója félelmetes képet adott a tömeges bevándorlás sokkoló valóságáról.

2026. március 05. 22:31
null

„Ebben a negyedben teljesen kiépült egy, a saját kultúrájukra és vallásukra szabott rendszer” – fogalmazott rövid videójában Szalai Zoltán. A Mandiner lapigazgatója a hírhedt brüsszeli Molenbeek negyedben járt.

A felvételen az látható, amint népes tömeg vár egy mecset előtt a ramadán alkalmából tartott vallási szertartásra.

Ennek kapcsán Szalai megjegyezte, hogy az itt tolongó migránsok

„úgy tudnak élni, mintha éppen a Közel-Keleten, vagy Észak-Afrikában lennének”.

 

A felvételekből is jól látszik, mennyire kifizetődő „álproblémákként” kezelni a mai világunk olyan kihívásait, mint a migráció, a háború vagy éppen a nemzeti és az energiaszuverenitás ügye.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

 

csulak
2026. március 06. 16:59
wir schaffen das...nincs miert aggodjunk
kedith
2026. március 06. 11:20
Bárhová is telepednek le, mindent a Közel-Keleti vagy Észak-Afrikai "színvonalra" formálnak át. Képtelenek a minőségi változásra.
pipa89
2026. március 06. 08:08
Sie haben es geschafft! Bár sztem nem erre gondoltak eredetileg.
patikus-3
2026. március 06. 03:43
Ennek kapcsán Szalai megjegyezte, hogy az itt tolongó migránsok „úgy tudnak élni, mintha éppen a Közel-Keleten, vagy Észak-Afrikában lennének”. Közöd, paraszt?
