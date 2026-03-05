Mintha a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában járna az ember: így fest Brüsszel rettegett migránsnegyede (VIDEÓ)

„Ebben a negyedben teljesen kiépült egy, a saját kultúrájukra és vallásukra szabott rendszer” – fogalmazott rövid videójában Szalai Zoltán. A Mandiner lapigazgatója a hírhedt brüsszeli Molenbeek negyedben járt.

A felvételen az látható, amint népes tömeg vár egy mecset előtt a ramadán alkalmából tartott vallási szertartásra.