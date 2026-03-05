Mintha a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában járna az ember: így fest Brüsszel rettegett migránsnegyede (VIDEÓ)

Meg sem lepődünk: Magyar Péter szerint Brüsszel álprobléma (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke egy sor tárgyalást bonyolított le ukránpárti vezetőkkel Münchenben a biztonsági konferencián.
A Mandiner lapigazgatója félelmetes képet adott a tömeges bevándorlás sokkoló valóságáról.
„Ebben a negyedben teljesen kiépült egy, a saját kultúrájukra és vallásukra szabott rendszer” – fogalmazott rövid videójában Szalai Zoltán. A Mandiner lapigazgatója a hírhedt brüsszeli Molenbeek negyedben járt.
A felvételen az látható, amint népes tömeg vár egy mecset előtt a ramadán alkalmából tartott vallási szertartásra.
Ennek kapcsán Szalai megjegyezte, hogy az itt tolongó migránsok
„úgy tudnak élni, mintha éppen a Közel-Keleten, vagy Észak-Afrikában lennének”.
A felvételekből is jól látszik, mennyire kifizetődő „álproblémákként” kezelni a mai világunk olyan kihívásait, mint a migráció, a háború vagy éppen a nemzeti és az energiaszuverenitás ügye.
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP