02. 15.
vasárnap
münchen tisza párt magyar péter brüsszel tárgyalás európai unió elnök

Meg sem lepődünk: Magyar Péter szerint Brüsszel álprobléma (VIDEÓ)

2026. február 15. 11:56

A Tisza Párt elnöke egy sor tárgyalást bonyolított le ukránpárti vezetőkkel Münchenben a biztonsági konferencián.

2026. február 15. 11:56
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még Münchenben nyilatkozott arról, hogy szerinte „nem létező szellemekkel harcol” Orbán Viktor. 

Majd azzal folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek „mindig kell valami ellenségképet kreálni”. Ez véleménye szerint most Brüsszel. 

A vonatkozó nyilatkozatot alább tekintheti meg:

Gyanús tárgyalások

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter pénteken Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.

A tárgyaláson részt vett Orbán Anita is, akit Magyar a jelenlévőknek úgy mutatott be, hogy ő Magyarország leendő külügyminisztere.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. február 15. 13:13
Gondolom az előszobákban vagy a folyosón beszéltek vele, mint 4 éve ilyenkor Macron Makizajjal... 😂
Válasz erre
1
0
Krupp Skya
2026. február 15. 13:10
akyokushinkaimestere 2026. február 15. 12:39 • Szerkesztve akyokushinkaimestere elvtárs varangyos ÁVÓ-s édesanyádat üdvözlöm.
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 15. 13:10
A drogos strici már csak tudja, mi az álprobléma.
Válasz erre
2
0
srdone
2026. február 15. 12:50
nem csak a pofája ronda de ez a pali sík hülye is
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!