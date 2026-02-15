Meg sem lepődünk: Magyar Péter szerint Brüsszel álprobléma (VIDEÓ)

Gyanús tárgyalások

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter pénteken Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.

A tárgyaláson részt vett Orbán Anita is, akit Magyar a jelenlévőknek úgy mutatott be, hogy ő Magyarország leendő külügyminisztere.