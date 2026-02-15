Meg sem lepődünk: Magyar Péter szerint Brüsszel álprobléma (VIDEÓ)

Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)
Hamar megtalálták a közös hangot.
A Tisza Párt elnöke egy sor tárgyalást bonyolított le ukránpárti vezetőkkel Münchenben a biztonsági konferencián.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még Münchenben nyilatkozott arról, hogy szerinte „nem létező szellemekkel harcol” Orbán Viktor.
Majd azzal folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek „mindig kell valami ellenségképet kreálni”. Ez véleménye szerint most Brüsszel.
A vonatkozó nyilatkozatot alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter pénteken Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.
Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.
A tárgyaláson részt vett Orbán Anita is, akit Magyar a jelenlévőknek úgy mutatott be, hogy ő Magyarország leendő külügyminisztere.
