Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)

Megkapta az brüsszeli ukázt Magyar Péter: feketén-fehéren bemutatták, mit kell teljesítenie, ha nyerne a választáson (VIDEÓ)
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Tisza Párt elnökére.
Hamar megtalálták a közös hangot.
A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy Magyar Péter Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.
Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.
Magyar Péter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyal.
A tárgyaláson részt vett Orbán Anita is.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala