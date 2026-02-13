Ft
Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)

2026. február 13. 21:17

Hamar megtalálták a közös hangot.

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy Magyar Péter Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.

Magyar Péter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyal.

A tárgyaláson részt vett Orbán Anita is.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

 

Pandaka pygmaea
2026. február 13. 21:44
A belem ks kifordul ezektől. Orbán Anita penetráns röhögését amúgy felfogta a poloska?
dryanflowd-
2026. február 13. 21:39
a 'Barátság vezeték' – (köti az ebet a karóhoz – ну, погоди!) pbs.twimg.com/media/F8rNjtPW4AADuHI?format=jpg&name=900x900
counter-revolution
2026. február 13. 21:38
Undorító férgek vannak a felvételen, de Orbán Anita a legundorítóbb a vihogásával. Martonyista szarkupac...
linkeloe
2026. február 13. 21:38
tusk már ápr.13.án kezdeményezni fogja a kispöcs mentlmi jogának felfüggesztését.... hu de röhögök majd..............
