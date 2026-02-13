Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy Magyar Péter Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozott, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba.