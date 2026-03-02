Ft
03. 02.
hétfő
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

2026. március 02. 14:55

Azt sem rejtették véka alá az elemzők, hogy miért.

2026. március 02. 14:55
null

Kevesebb, mint 50 nappal a választások előtt úgy tűnik, hogy a baloldal – a botrányba fulladt – 20%-os Medián-kutatáshoz hasonló felmérések miatt még feltételezésképpen sem tudja elfogadni, hogy esetleg egál van, vagy a Fidesz vezet. Mi lesz a hitelességüket vesztett, baloldali „szakértők” reputációjával, ha a kormányfőt újraválasztják? A Mesterterv legutóbbi adásból kiderült!

A fentiek kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója Török Gábor megnyilatkozását hozta fel példaként. Mint fogalmazott:

„A kezdőrúgást a barátunk végezte el; Török Gábor, aki rögtön értékelt, hogy ha ez igaz, akkor eldőlt.” Majd aztán még aznap este szépített.

(Egy műsorban ugyanis Török Gábor nem zárta ki a Fidesz-győzelmet sem, mondván, hogy lehetséges, hogy igaz, amit a Medián kutatott – hogy 20 százalékkal vezet a Tisza –, de lehet, hogy nem ér el olyan szavazórétegeket, akik bizonytalanok, alapvetően vidékiek, aluliskolázottak, és ők majd a Fideszre fognak szavazni – a szerk.)

Mráz: Nem foglalkozunk túl sokat Török Gáborral?

„Én mindig vizsgálom magunkat, hogy nem foglalkozunk-e túl sokat Török Gáborral” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

„Valójában Egy gondolatharcos. Lehet, hogy Nem kéne ennyit foglalkozni vele, mert ha reagálunk rá, elismételjük, hogy mit mondott. pedig nem érdemelnek ennyit egész egyszerűen Azok a sületlenségek, (...) amiket mond”

– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

 

ada17
2026. március 02. 15:44
Az ,hogy ez a median mèrès ekkorat futott a mèdiában a jobboldalnak köszönhető.Hogy mièrt törtènt ez, jó kèrdès.Törököt utálom de elsőre is azt mondta ,"ha ez a mèrès igaz" akkor eldőlt a dolog.Ami igy is van.De ez a mèrès kamu.
0
0
namivan-2
2026. március 02. 15:37
Nekem az visszatetszik a Török dumában: "de lehet, hogy nem ér el olyan szavazórétegeket, akik bizonytalanok, alapvetően vidékiek, aluliskolázottak, " Szerintem nem akarnak elérni ilyen rétegeket, mert zavarja a diadalmas Tisza képet. Na és aluliskolázottakat sem érik el, mert azok Fideszesek. A drogos, munkakerülő magyarellenes rétegeket elérik, mert azok ők maguk! Csak pofázás, munkamentes pénzkereset, ez a Tisza ábránd.
2
0
johannluipigus
2026. március 02. 15:33
@szantofer "Szerintem inkább azért aggódjatok hogy kormányváltás esetén mi lesz az ilyen propaganda szócsövekkel mint a mandiner! Mert kormányzati pénz nemigen lesz" Ne szarja be, nagyfiú! Majd a nemzeti érzelmű kommentelők eltartják a Mandit, de csak abban az esetben, ha kibasszák innen a faszszopó tiszaros trollgeciket.
1
0
csalodtamafideszben
2026. március 02. 15:32
Cicaharc. Vihar a biliben.
1
0
