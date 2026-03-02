Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Hol van itt a háború? Nincs itt semmi háború, nem kell félni, nem fog fájni!
Magyar Péter és elvtársai szerint csupán álproblémák a fegyveres konfliktusok.
Azt sem rejtették véka alá az elemzők, hogy miért.
Kevesebb, mint 50 nappal a választások előtt úgy tűnik, hogy a baloldal – a botrányba fulladt – 20%-os Medián-kutatáshoz hasonló felmérések miatt még feltételezésképpen sem tudja elfogadni, hogy esetleg egál van, vagy a Fidesz vezet. Mi lesz a hitelességüket vesztett, baloldali „szakértők” reputációjával, ha a kormányfőt újraválasztják? A Mesterterv legutóbbi adásból kiderült!
A fentiek kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója Török Gábor megnyilatkozását hozta fel példaként. Mint fogalmazott:
„A kezdőrúgást a barátunk végezte el; Török Gábor, aki rögtön értékelt, hogy ha ez igaz, akkor eldőlt.” Majd aztán még aznap este szépített.
(Egy műsorban ugyanis Török Gábor nem zárta ki a Fidesz-győzelmet sem, mondván, hogy lehetséges, hogy igaz, amit a Medián kutatott – hogy 20 százalékkal vezet a Tisza –, de lehet, hogy nem ér el olyan szavazórétegeket, akik bizonytalanok, alapvetően vidékiek, aluliskolázottak, és ők majd a Fideszre fognak szavazni – a szerk.)
„Én mindig vizsgálom magunkat, hogy nem foglalkozunk-e túl sokat Török Gáborral” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.
„Valójában Egy gondolatharcos. Lehet, hogy Nem kéne ennyit foglalkozni vele, mert ha reagálunk rá, elismételjük, hogy mit mondott. pedig nem érdemelnek ennyit egész egyszerűen Azok a sületlenségek, (...) amiket mond”
– fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.
