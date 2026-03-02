Ft
03. 02.
hétfő
háború tisza párt magyarország ukrajna

Hol van itt a háború? Nincs itt semmi háború, nem kell félni, nem fog fájni!

2026. március 02. 08:07

A nemzetközi konfliktusok korában különösen fontos a tiszta beszéd és a felelős állásfoglalás. Miközben Magyarország szomszédságában évek óta háború dúl, Magyar Péter megszólalásai sokszor tagadásba fordulnak. Vajon stratégia, naivitás vagy tudatos hallgatás áll a háttérben?

2026. március 02. 08:07
null
Kovács András
Kovács András

„Nincs itt semmiféle háború! Nem kell félni semmitől! Hazugság, hogy az európai vezetők háborúzni szeretnének! A Fidesz csak hisztériát gerjeszt, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról!” – röviden így foglalható össze, mit gondol a korábban baloldali, ma már tiszás influenszervilág a Magyarország szomszédjában több mint négy éve zajló háborúról és a bonyolult nemzetközi viszonyokról. Ebben a néhány mondatban sűrűsödik össze az ellenzéki elit világképe, és az is, miként képzelné el hazánk helyét a nemzetközi rendszerben. A hiba nem az önök készülékében van: ez bizony egy nagy büdös semmi.

háború
Magyar Péter és a tiszás politikusok szerint nincs itt semmi háború

Csúnyán szembejött a valóság 

Hosszabb ideje tűnődöm azon, miért nem tud – vagy nem akar – a mai magyar ellenzék a kormány ostoba gyalázásán túl érdemi külpolitikai mondanivalót letenni az asztalra. Az elmúlt évtizedben a korábban DK-s, jobbikos, szocialista politikusgárda, majd most a tiszás élcsapat a nemzetközi kérdésekről csak úgy képes megszólalni, ha abban több bekezdésen keresztül lehet gyalázni a hivatalban lévő miniszterelnököt. És itt véget is ér a történet az ő részükről.

Most azonban komoly bajban vannak. Hónapok óta pörög a propagandaverkli: nincs itt háború, nincs konfliktus, senki sem akar harcolni, csak a magyar kormány riogat.

Aztán mire ébredt a világ a mögöttünk hagyott hétvégén? Lángban áll a Közel-Kelet, Pakisztán és Afganisztán között ismét fegyveres konfliktus tört ki, Ukrajnában pedig továbbra sincs béke.

És akkor még nem beszéltünk azokról az összecsapásokról, amelyek be sem kerülnek a nemzetközi hírügynökségek összefoglalóiba.

Orbán Viktor már a 2020-as évek elején figyelmeztetett: a járványok és a háborúk évtizede következik. A baloldali és liberális körök akkor kinevették. Mára azonban sokan saját narratívájuk foglyává váltak, és láthatóan nem tudnak mit kezdeni a gyorsan változó világgal.

Kapkodják a fejüket a nemzetközi fejlemények láttán, és mindent megtesznek, hogy az emberek előtt ne váljon nyilvánvalóvá: igenis háborús korszakba léptünk.

De miért ragaszkodik a tiszás tábor ahhoz, hogy „nincs háború”? Az egyik magyarázat az egyszerűség: talán nem látják a fától az erdőt. Ezt sem zárnám ki, ám túl kényelmes válasz lenne. Valószínűbb, hogy a háttérben más is meghúzódik – valami, amit nem akarnak nyíltan felvállalni.

„Nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán sokat idézett mondata rendre eszembe jut, amikor tiszás politikusokat hallgatok. Minden megszólalásuknál érdemes a mögöttes szándékot vizsgálni, és abból kiindulva értelmezni a várható lépéseiket.

Tény: sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt európai parlamenti vagy fővárosi képviselői nem álltak szembe az Európai Unió háborúpárti irányvonalával. 

  • Nem hallottuk tőlük, hogy határozottan elítélnék azt a politikát, amelyet Ursula von der Leyen, Donald Tusk vagy Manfred Weber képvisel. 
  • Nem hangsúlyozták, hogy az Európai Unió alapvető célja a béke megőrzése a kontinensen, nem pedig az európai polgárok bevonása egy elhúzódó konfliktusba. 
  • Ha valóban fontos lenne számukra a háborús helyzet, annak nyoma lenne a különféle fórumokon.

Ebből logikusan következik a kérdés: mit nem akarnak elmondani? Miért kerülik görcsösen a „háború” szó használatát és a lehetséges következmények felvázolását? Január vége óta Ukrajna leállította a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, állítólagos orosz támadásra hivatkozva. Miközben a kormány rendszeresen szóvá teszi az ukrán lépéseket, addig a más ügyekben hangos tiszás politikusok feltűnően hallgatnak.

Az eseményeket egymás mellé téve sokakban felmerül a gyanú: vajon puszta véletlenről van szó?

A valóság azonban makacs dolog: a világ gyors átrendeződése közepette a háborúk kora köszöntött ránk. A konfliktusok a szemünk előtt zajlanak, és a teljes tagadás már a valóság elutasításával egyenértékű. Már csak az hiányzik, hogy az öreg klasszikust, Gyurcsány Ferenc parafrazálva azt mondják: „nincs itt semmi háború, nem kell félni, nem fog fájni!”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

