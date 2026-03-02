Hol van itt a háború? Nincs itt semmi háború, nem kell félni, nem fog fájni!

„Nincs itt semmiféle háború! Nem kell félni semmitől! Hazugság, hogy az európai vezetők háborúzni szeretnének! A Fidesz csak hisztériát gerjeszt, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról!” – röviden így foglalható össze, mit gondol a korábban baloldali, ma már tiszás influenszervilág a Magyarország szomszédjában több mint négy éve zajló háborúról és a bonyolult nemzetközi viszonyokról. Ebben a néhány mondatban sűrűsödik össze az ellenzéki elit világképe, és az is, miként képzelné el hazánk helyét a nemzetközi rendszerben. A hiba nem az önök készülékében van: ez bizony egy nagy büdös semmi.

Magyar Péter és a tiszás politikusok szerint nincs itt semmi háború

Csúnyán szembejött a valóság

Hosszabb ideje tűnődöm azon, miért nem tud – vagy nem akar – a mai magyar ellenzék a kormány ostoba gyalázásán túl érdemi külpolitikai mondanivalót letenni az asztalra. Az elmúlt évtizedben a korábban DK-s, jobbikos, szocialista politikusgárda, majd most a tiszás élcsapat a nemzetközi kérdésekről csak úgy képes megszólalni, ha abban több bekezdésen keresztül lehet gyalázni a hivatalban lévő miniszterelnököt. És itt véget is ér a történet az ő részükről.