Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt adópolitika adóemelés komment

Sajátjai mértek megsemmisítő kritikát Tarr Zoltánra: „Ez felért egy őszödi beszéddel”

2025. szeptember 03. 16:34

Nagyon kiakadtak a tiszások a párt alelnökének szavain.

2025. szeptember 03. 16:34
null

Több száz felhasználó írt kommentet Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének és európai parlamenti képviselőjének legutóbbi bejegyzéseire, miután nyilvánosságra kerültek a párt adóemelési tervei és Tarr Zoltán egy etyeki fórumon elmondott botrányos szavai.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy egyikük az alelnöknek üzente: „Ön, aki közel van a politikához tudni kellene, hogy mit mondhat jelen helyzetben. Nem lehet ilyeneket mondani, ami muníciót ad ennek az aljas bandának. Hajrá Tisza”.

Másikuk azt írta: „Nagyon de nagyon sok ember, önkéntes hisz bennetek, ilyen ember mint te fogja el b*szni az egészet sajnos. 

Kétszer is meg kellene gondolnod, hogy mikor, hol mit mondasz.”

Tarr későbbi bejegyzése alatt még több csalódott kommentet találni.

A hozzászólók között van olyan aki szerint „Nagyon elszólta magát Tarr Zoltán. Felért az öszödi beszéddel. A Fidesz persze most ezen lovagol, ami érthető. Kaptak most muníciót.”

Ezt is ajánljuk a témában

„Zoltán igazat mondott, de rossz időben és helyen. A jó időben kimondott beszéd, áldást hoz. Ez most nem az volt sajnos” – fogalmaz egy másik kommentelő, míg egy következő azt üzente: „Inkább ne beszéljen nyilvánosan, mert nem tanult meg és így hamar belezavarják, belebukik.

 Adópolitikáról pedig főleg ne, mert ahhoz meg ön egyáltalában nem ért.” 

Van azonban, ennél is karcosabban fogalmazott, miszerint „Nekünk Péterhez fogható karakterű emberek kellenek!”

Végül volt olyan is, aki csak lakonikusan annyit jegyzett meg: „Ez már elment...”

Itt egyébként kiszámolhatja, hogyan alakulna a jövedelme, a Tisza adójavaslata alapján:

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Purger Tamás/MTI

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jostothu
2025. szeptember 03. 17:10
Ilyen egy ostoba ember: mondja amit tud. Amit a pétertől hallott. A bölcs viszont tudja mit mond. Hát ez biztos nem az.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 03. 17:10 Szerkesztve
Z. Ezek után ne merjenek pofázni, hogy alacsonyak a bérek, -ami nem igaz a rengeteget szociális kedvezmények miatt- ha nem probléma nekik, hogy még ettől is kevesebbet keresnének a poloska alatt!!!💯❗👎
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. szeptember 03. 17:04
"Nekünk Péterhez fogható karakterű emberek kellenek!” Talált. Nektek, agyhalott birkáknak tényleg a feleséget lehallgató, csatos szíjjal dobáló, részegen négykézláb mászkáló, garázda, lopós, bennfentes kereskedő és notórius hazudozós karakterek kellenek. Valóban azok illenek hozzátok.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 03. 17:03
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!