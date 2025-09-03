Sajátjai mértek megsemmisítő kritikát Tarr Zoltánra: „Ez felért egy őszödi beszéddel”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Nagyon kiakadtak a tiszások a párt alelnökének szavain.
Több száz felhasználó írt kommentet Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének és európai parlamenti képviselőjének legutóbbi bejegyzéseire, miután nyilvánosságra kerültek a párt adóemelési tervei és Tarr Zoltán egy etyeki fórumon elmondott botrányos szavai.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Ahogy egyikük az alelnöknek üzente: „Ön, aki közel van a politikához tudni kellene, hogy mit mondhat jelen helyzetben. Nem lehet ilyeneket mondani, ami muníciót ad ennek az aljas bandának. Hajrá Tisza”.
Másikuk azt írta: „Nagyon de nagyon sok ember, önkéntes hisz bennetek, ilyen ember mint te fogja el b*szni az egészet sajnos.
Kétszer is meg kellene gondolnod, hogy mikor, hol mit mondasz.”
Tarr későbbi bejegyzése alatt még több csalódott kommentet találni.
A hozzászólók között van olyan aki szerint „Nagyon elszólta magát Tarr Zoltán. Felért az öszödi beszéddel. A Fidesz persze most ezen lovagol, ami érthető. Kaptak most muníciót.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ne ásd mélyebbre magad!” – üzente Kocsis Máté a Tisza-alelnöknek.
„Zoltán igazat mondott, de rossz időben és helyen. A jó időben kimondott beszéd, áldást hoz. Ez most nem az volt sajnos” – fogalmaz egy másik kommentelő, míg egy következő azt üzente: „Inkább ne beszéljen nyilvánosan, mert nem tanult meg és így hamar belezavarják, belebukik.
Adópolitikáról pedig főleg ne, mert ahhoz meg ön egyáltalában nem ért.”
Van azonban, ennél is karcosabban fogalmazott, miszerint „Nekünk Péterhez fogható karakterű emberek kellenek!”
Végül volt olyan is, aki csak lakonikusan annyit jegyzett meg: „Ez már elment...”
Itt egyébként kiszámolhatja, hogyan alakulna a jövedelme, a Tisza adójavaslata alapján:
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-féle SZJA-javaslat erős ütést mérne a családok pénztárcájára is, éves közel 3 milliós keresetcsökkenést kéne elszenvedniük.
Fotó: Purger Tamás/MTI