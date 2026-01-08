Annyira kellemetlen helyzetbe hozták Magyar Pétert, hogy Bajnai Gordonnak kellett közbelépnie

A Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP, a Jobbik és a Mi Hazánk is megméretteti magát a voksoláson. Azonban várható, hogy a Párbeszéd nevű mikropárthoz köthető Szabó Tímea és Tordai Bence is újra indul a választáson. Négy évvel ezelőtt mindketten megnyerték a saját körzetüket, és aligha akarnak lemondani arról, hogy újrázzanak – hívta fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.

Hozzátették: ráadásul a volt párbeszédes Barabás Richárd és az exmomentumos Cseh Katalin tavaly novemberben hívta életre a Humanisták elnevezésű liberális formációt, és a céljuk, hogy elinduljanak a választáson.

Sajtóinformációk szerint az LMP pedig januárban dönthet arról, hogy elindulnak-e a választáson, de a Magyar Nemzet szerint még rajtuk kívül is számos törpepárt indulhat, amelyek szintén az ellenzéki szavazókat próbálhatják megnyerni maguknak.

A szétaprózódott baloldali pártok helyzete pedig oda vezethet, hogy a kormányellenes választók szavazatai megoszlanak az indulók között. Így akár olyan kerületekben is győzelmet arathat a Fidesz–KDNP, amelyeket korábban az ellenzék húzott be

– mutattak rá.