01. 08.
csütörtök
mszp bajnai gordon Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt magyar péter dk

Annyira kellemetlen helyzetbe hozták Magyar Pétert, hogy Bajnai Gordonnak kellett közbelépnie

2026. január 08. 09:45

A megszorításairól ismert egykori miniszterelnök kiadta az ukázt: a baloldal ne álljon a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

2026. január 08. 09:45
null

Aligha véletlen, hogy Bajnai Gordon, a baloldal bukott miniszterelnöke a múlt héten a HVG-n megjelent interjúban egyértelmű üzenetet küldött a korábbi baloldali pártoknak: álljanak félre Magyar Péter útjából – írja a Magyar Nemzet.

A lap ugyanis rámutatott, 

a választásokhoz közeledve folyamatosan jelentik be a pártok a jelöltjeiket az egyéni körzetekben, és a jelenlegi állás szerint a kormánypárti indulóval szemben legalább három-négy ellenzéki jelölttel számolni kell.

A Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP, a Jobbik és a Mi Hazánk is megméretteti magát a voksoláson. Azonban várható, hogy a Párbeszéd nevű mikropárthoz köthető Szabó Tímea és Tordai Bence is újra indul a választáson. Négy évvel ezelőtt mindketten megnyerték a saját körzetüket, és aligha akarnak lemondani arról, hogy újrázzanak – hívta fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet.

Hozzátették: ráadásul a volt párbeszédes Barabás Richárd és az exmomentumos Cseh Katalin tavaly novemberben hívta életre a Humanisták elnevezésű liberális formációt, és a céljuk, hogy elinduljanak a választáson.

Sajtóinformációk szerint az LMP pedig januárban dönthet arról, hogy elindulnak-e a választáson, de a Magyar Nemzet szerint még rajtuk kívül is számos törpepárt indulhat, amelyek szintén az ellenzéki szavazókat próbálhatják megnyerni maguknak.

A szétaprózódott baloldali pártok helyzete pedig oda vezethet, hogy a kormányellenes választók szavazatai megoszlanak az indulók között. Így akár olyan kerületekben is győzelmet arathat a Fidesz–KDNP, amelyeket korábban az ellenzék húzott be 

– mutattak rá.

A Magyar Nemzet szerint 

ezért is jegyezte meg Bajnai Gordon az interjúban, hogy az ellenzéknek tudnia kell, csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben. 

Magyarán: a baloldali pártok ne álljanak a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

A lap felidézte, Magyar Péter is háborgott azon, hogy a baloldali pártok nem álltak félre az útjából. A Humanisták megalakulására is úgy reagált, hogy az új formáció létrejötte megoszthatja a kormányellenes szavazatokat.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP


 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. január 08. 10:14
Ez a féreg soha nem mossa le magáról azt a sok mocskost, amit képvisel és rá akar erőltetni a szavazókra. Börtönben a helye!
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. január 08. 10:02
HAZAÁRULÓ FÉREG VAGY POLOSKA
Válasz erre
8
0
obakapimaki
•••
2026. január 08. 10:01 Szerkesztve
A mandíneren most épp nem tobzódó pedomoSSlék seggnyaló szektának a tagjaitól kérdezem: -Na, de ki az a Gábor bácsi, ratyik? 😂😁
Válasz erre
3
0
ertonszena
•••
2026. január 08. 10:00 Szerkesztve
Bajnai Gordon az igazi kulcsfigura. Ő az összekötő láncszem a Brüsszelnek is parancsoló City of London és a magyar ellenzék között. A munkahelyére 29%-ban bejáró pszichomessiás csak egy nevetséges fajankó. Bajnai és hálózata a lényeg. Már a 2022-es választásnál is ez volt. A Tarr Zoltán-féle mozgalomalapításnál is ott volt a háttérben, és aztán abból lett némi áttéteken keresztül a Tisza. Bajnai nagyon régóta az ECFR nevű, Soros által irányított európai ügynökhálózat magyar ágának elmozdíthatatlan tagja. Így néz ki a magyar "branch": Bajnai Gordon, Dessewffy Tibor, Dobrev Klára, Korányi Dávid, Meszerics Tamás, Orbán Anita, Alexander Soros, George Soros. Nem tudom, de 60-as IQ fölött szerintem elég világos. Van kérdés?
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!