tisza párt volodimir zelenszkij ursula von der leyen fenyegetés európai bizottság orbán viktor

Nincs itt semmi látnivaló: a nyugati vezetők nem hajlandók reagálni arra, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbánt

2026. március 10. 23:01

Úgy tűnik, a nyugati elitet nem zavarja, hogy halálos fenyegetést küldenek a szövetségi rendszerébe tartozó ország vezetőjének.

2026. március 10. 23:01
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök szavaira több európai jobboldali politikus és párt is reagált, elítélve Zelenszkij megnyilvánulását. Ez azonban nem mondható el a Brüsszelhez közel álló, háborúpárti vezetőkről, akik nemcsak, hogy nem ítélték el Zelenszkij fenyegetését, de még csak meg sem szólaltak arról – írja a Magyar Nemzet.

A példa nélküli halálos fenyegetés kapcsán a lap több európai vezetőt is megkeresett. Mint írják: az Európai Bizottság, amely általában elsők között szokott elítélő nyilatkozatokat megfogalmazni, most szokatlanul disztingváltan fogalmazott. A testület szóvivő útján arról tájékoztatott, hogy „nem tartja helyesnek” Zelenszkij szavait.

A Magyar Nemzet azonban kíváncsi volt rá, hogy 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem akar-e személyesen megszólalni az ügy kapcsán, 

így tehát kérdéseket küldött a bizottságnak, amire azonban cikkük megjelenéséig nem válaszoltak. 

A lap Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök véleményére is kíváncsi volt, ám 

sem a Downing Street sem pedig az Élysée-palota nem válaszolt megkeresésükre.

Az Európai Néppártot is meg szerették volna szólaltatni az ügy kapcsán, miután a Tisza Pártot is magába foglaló európai parlamenti frakció messze a legnagyobb támogatója az ukrán elnöknek. Választ azonban ott sem kaptak. Manfred Weber Strasbourgban sem reagált érdemben a lap kérdésére az ukrán elnök fenyegetéséről. 

A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését.

A Magyar Nemzet megkereste a NATO-főtitkárát is, miután az ukrán elnök fenyegetései az egyik tagország miniszterelnökét érték. Mark Rutte főtitkár és irodája azonban szintén nem reagált a megkeresésre. 

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

 

