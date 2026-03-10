Nincs itt semmi látnivaló: a nyugati vezetők nem hajlandók reagálni arra, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbánt

Zelenszkij még nem sejtette, mit tett Ukrajnával: súlyos következményekkel járhat Orbán megfenyegetése
Több országban a támogatások felfüggesztéséről beszélnek.
Úgy tűnik, a nyugati elitet nem zavarja, hogy halálos fenyegetést küldenek a szövetségi rendszerébe tartozó ország vezetőjének.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök szavaira több európai jobboldali politikus és párt is reagált, elítélve Zelenszkij megnyilvánulását. Ez azonban nem mondható el a Brüsszelhez közel álló, háborúpárti vezetőkről, akik nemcsak, hogy nem ítélték el Zelenszkij fenyegetését, de még csak meg sem szólaltak arról – írja a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Több országban a támogatások felfüggesztéséről beszélnek.
A példa nélküli halálos fenyegetés kapcsán a lap több európai vezetőt is megkeresett. Mint írják: az Európai Bizottság, amely általában elsők között szokott elítélő nyilatkozatokat megfogalmazni, most szokatlanul disztingváltan fogalmazott. A testület szóvivő útján arról tájékoztatott, hogy „nem tartja helyesnek” Zelenszkij szavait.
A Magyar Nemzet azonban kíváncsi volt rá, hogy
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem akar-e személyesen megszólalni az ügy kapcsán,
így tehát kérdéseket küldött a bizottságnak, amire azonban cikkük megjelenéséig nem válaszoltak.
A lap Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök véleményére is kíváncsi volt, ám
sem a Downing Street sem pedig az Élysée-palota nem válaszolt megkeresésükre.
Az Európai Néppártot is meg szerették volna szólaltatni az ügy kapcsán, miután a Tisza Pártot is magába foglaló európai parlamenti frakció messze a legnagyobb támogatója az ukrán elnöknek. Választ azonban ott sem kaptak. Manfred Weber Strasbourgban sem reagált érdemben a lap kérdésére az ukrán elnök fenyegetéséről.
A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését.
A Magyar Nemzet megkereste a NATO-főtitkárát is, miután az ukrán elnök fenyegetései az egyik tagország miniszterelnökét érték. Mark Rutte főtitkár és irodája azonban szintén nem reagált a megkeresésre.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard