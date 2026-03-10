Ilyet legfeljebb hokiban látni: terített betlije után a 17. percben cserélték le a kapust a Bajnokok Ligájában

Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar
Sallai Roland csak csereként állt be, Kerkez Milos ekkor már nem volt pályán.
Elképesztő jelenetek Madridban, a végén jött a dráma a Barcelona meccsén. Az Atlético öt, a Bayern hat góllal tömte ki nyolcaddöntős „riválisát”: a szenvedő fél a Tottenham és az Atalanta voltak.
A Bajnokok Ligája „magyaros” rangadója mellett még három odavágót rendeztek kedd este a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében: két tükörsima meccs mellett egy drámai döntetlen is született a játéknapon.
A Premier League előző és főleg idei kiírásában mutatott produkciója alapján eleve érthetetlen, miként tudott a Bajnokok Ligája-főtábla 4. helyén végezni az a Tottenham Hotspur, amely egy edzőváltáson már átesett idén, a bajnokságban pedig
konkrétan a bennmaradásért küzd, egyetlen pontra a kiesőzónától.
Nem várhattak tovább.
Talán nem véletlenül nyilatkozta az Atlético Madrid elleni nyolcaddöntő előtt a Thomas Frank-utód Igor Tudor, hogy a PL-bennmaradás bizony még a BL-szereplést is felülírja... Ám arra a blamára, ami az Atlético elleni első meccsen történt, még a sokat megélt Spurs-drukkerek sem lehettek felkészülve. Tudor azzal próbálta felrázni csapatát az utóbbi hetek-hónapok apátiájából, hogy a mostanában sok kritikát kapó olasz kapus, Guglielmo Vicario helyett fiatal cseh kollégáját, Antonín Kinskyt rakta a kapuba – ám ez a húzás rosszabbul nem is sülhetett volna el.
Kinsky ugyanis BL-debütálás gyanánt terített betlit mondott: két döbbenetes ajándéklabdájának is köszönhetően negyedóra után már 3–0-ra ment az ellenfél, úgyhogy edzője e ponton inkább jégkorongos módra kapust cserélt...
A vége 5–2 az Atléti javára, ezzel egy párharc nagy valószínűséggel máris eldőlt, a Tottenhamnek pedig ilyen teljesítménnyel a PL-bennmaradásért is komolyan kell izgulnia.
De ha az előzőre azt mondtuk, eldőlt, mit mondjunk az Atalanta–Bayern München párharcra?! A Bundesligát utcahosszal vezető bajorok bő egy óra alatt hintettek egy hatost az olaszoknak úgy, hogy már 25 perc után hárommal mentek...
Messze nem dőlt még el viszont a Newcastle és a Barcelona nyolcaddöntője. Noha az első meccs a Szarkák otthonában sokáig gól nélküli döntetlenre állt – vagy mondhatjuk úgy is, a második félidőben a Barca mindent megúszott, beleértve egy meg nem adott gólt is –, a 86. percben egy sokadik jó Newcastle-beadásból már megszületett a hazaiak megérdemelt vezető gólja az öt és felesen tök üresen érkező Harvey Barnes révén.
A végén azonban jött a dráma: a 95. percben Malick Thiaw rettenetes ütemű belépője után tizenegyeshez jutott a Barca, ezt ki más, mint Yamal higgadtan értékesítette, a döntés így a Nou campra marad jövő szerdán.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 1-6 (0-3)
gólszerzők: Pasalic (93.), illetve Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)
g.: Barnes (86.), illetve Lamine Yamal (96. - tizenegyesből)
Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1)
g.: M. Llorente (6.), Griezmann (14.), J. Álvarez (15., 55.), Le Normand (22.), illetve Porro (26.), Solanke (76.)
Galatasaray (török)-Liverpool FC (angol) 1-0 (1-0)
g.: Lemina (7.)
Szerdán játsszák:
Bayer Leverkusen (német)-Arsenal (angol) 18.45
Paris Saint-Germain (francia) - Chelsea (angol) 21.00
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 21.00
Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál) 21.00
