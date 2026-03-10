Ilyet legfeljebb hokiban látni: terített betlije után a 17. percben cserélték le a kapust a Bajnokok Ligájában

A vége 5–2 az Atléti javára, ezzel egy párharc nagy valószínűséggel máris eldőlt, a Tottenhamnek pedig ilyen teljesítménnyel a PL-bennmaradásért is komolyan kell izgulnia.

Hiába próbálták vigasztalni a társak Antonín Kinskyt, a Tottenham betliző kapusa egyből az öltözőbe menekült (Fotó: AFP/Javier Sorano)

A végén jött a dráma a Barcelona meccsén

De ha az előzőre azt mondtuk, eldőlt, mit mondjunk az Atalanta–Bayern München párharcra?! A Bundesligát utcahosszal vezető bajorok bő egy óra alatt hintettek egy hatost az olaszoknak úgy, hogy már 25 perc után hárommal mentek...