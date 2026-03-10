Brüsszelben már tényleg csak a Tiszára várnak: Ukrajna májusig még kihúzza egy frissen lepapírozott IMF-hitellel

Ukrajna még májusig kihúzza, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jóváhagyott az országnak egy 8,1 milliárd dolláros hitelt, amelyből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak – írta a Politico. A brüsszeli lap szerint az uniós politikusok attól féltek, hogy Ukrajna akár március vége előtt csődbe mehet, miután Magyarország blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós mentőcsomagot – ellenlépésként azért, mert Ukrajna olajblokáddal sújtotta Magyarországot.

Az Európai Unió vezetői így minden bizonnyal megkönnyebbültek, és most azt várják, hogy áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt nyerjen, és így elháruljon minden akadály Ukrajna finanszírozása elől.

Ukrajna költségvetési hiánya az előrejelzések szerint az idén legalább 50 milliárd dollár lesz, ezért az uniós politikusok – ahogy a Politico fogalmaz – lázasan dolgoznak azon, hogy feloldják a pénzügyi patthelyzetet Magyarország és az Európai Unió között. A lap emellett arról is beszámolt, hogy Hollandia – ahol egyébként nemrég vezették be a rendkívüli hadiadót – 3,5 milliárd eurót különített el Ukrajna támogatására a 2029-ig tartó időszakra.