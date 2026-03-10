Ft
európai unió imf ukrajna

Brüsszelben már tényleg csak a Tiszára várnak: Ukrajna májusig még kihúzza egy frissen lepapírozott IMF-hitellel

2026. március 10. 22:50

Az Európai Unió már nagyon szeretné, hogy „valaki” visszavonja a magyar vétót.

2026. március 10. 22:50
null

Ukrajna még májusig kihúzza, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jóváhagyott az országnak egy 8,1 milliárd dolláros hitelt, amelyből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak – írta a Politico. A brüsszeli lap szerint az uniós politikusok attól féltek, hogy Ukrajna akár március vége előtt csődbe mehet, miután Magyarország blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós mentőcsomagot – ellenlépésként azért, mert Ukrajna olajblokáddal sújtotta Magyarországot. 

Az Európai Unió vezetői így minden bizonnyal megkönnyebbültek, és most azt várják, hogy áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt nyerjen, és így elháruljon minden akadály Ukrajna finanszírozása elől.

Ukrajna költségvetési hiánya az előrejelzések szerint az idén legalább 50 milliárd dollár lesz, ezért az uniós politikusok – ahogy a Politico fogalmaz – lázasan dolgoznak azon, hogy feloldják a pénzügyi patthelyzetet Magyarország és az Európai Unió között. A lap emellett arról is beszámolt, hogy Hollandia – ahol egyébként nemrég vezették be a rendkívüli hadiadót – 3,5 milliárd eurót különített el Ukrajna támogatására a 2029-ig tartó időszakra.

Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP

Kormánypárti2
2026. március 11. 07:14
Csóringer egyszerű ukránoknak már tényleg jobb lenne ha oroszország a keblére ölelné. Adósságból már annyiuk van, hogy ja mondenből kifosztja is a dicső nyugat őket, még akkor is az ükunokáik is a hitelt fogja nyögni.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. március 11. 07:07
states-2 2026. március 11. 07:07 Soros a nagy főnök .
Válasz erre
1
0
bagira004
2026. március 11. 07:00
Brüsszeli pénzgyűjtési akció hasonlít a kommunista időkre . Nyugati kommunista elit tőkét gyűjt várják azt a pillanatot , hogy Ukrajna eus tag legyen gengszter váltás megtörténjen , majd ezek a kommunistabárók Ukrajnát kiprivatizálják . Magyarországon 1989 után ez történt . Ezek után euban a brüsszeli maffia áruit teríti tönkre vágva eus országok gazdaságát . Eu ketté szakad , lesz egy kizsákmányoló rabszolga tartó eus elit , lesz másik éhbérért egy tál rizsért dolgoztatott megnyomorított réteg . Ha valaki szólni mer Ursuláék a vörösbárók az ukrán verőlegényekkel elintézteti . Brüsszelnek Ukrajna ezért kell .
Válasz erre
3
0
bagira004
2026. március 11. 06:47
IMF-hitel is véres pénz az ukrán páncél autóba szállítják maffia kíséri . IMF keze is véres . Előző szállítmánynál Brüsszel hatalmas összegeket mozgat emberek százezrei legyilkolása kapcsán .
Válasz erre
1
0
