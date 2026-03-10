Ft
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lufthansa eurowings sztrájk pilóta

Gigasztrájkot hirdettek a Lufthansánál – több mint 5000 pilóta szünteti be a munkavégzést

2026. március 10. 20:01

A Lufthansa fapados leányvállalatánál, az Eurowingsnél a jövő héten szavaznak munkabeszüntetésről.

2026. március 10. 20:01
null

Március 12-én kezdődő kétnapos sztrájkra szólította fel a Lufthansa német légitársaságnál dolgozó tagjait kedden a VC pilótaszakszervezet. A munkavállalói képviselet több mint 5000 pilótát szólított fel munkabeszüntetésre a céggel kialakult bérvita nyomán.

A 48 órás sztrájk az anyavállalat mellett a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A szakszervezet a múlt héten tartózkodott a sztrájktól tekintettel a közel-keleti régiót sújtó feszültségre. A térségbe induló járatokra nem terjed ki a mostani munkabeszüntetés.

Az idén ez már a második sztrájk lesz a bérvitában. A VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet legutóbb február 12-re hirdetett sztrájkot a Lufthansánál. Akkor mindez 800 járat törlését eredményezte, ami nagyjából 100 ezer utast érintett. A Lufthansa fapados leányvállalatánál, az Eurowingsnél a jövő héten szavaznak munkabeszüntetésről, ezért annak pilótái a mostani sztrájkban nem vesznek részt.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

nuevoreynuevaley
2026. március 10. 20:36
Keveslik a havi 20ezer euros alapfizetest. Ha nem vigyazunk, mind Magyarorszagra telepul, ha lesz nemetul is Mandiner
