Gigasztrájkot hirdettek a Lufthansánál – több mint 5000 pilóta szünteti be a munkavégzést

Március 12-én kezdődő kétnapos sztrájkra szólította fel a Lufthansa német légitársaságnál dolgozó tagjait kedden a VC pilótaszakszervezet. A munkavállalói képviselet több mint 5000 pilótát szólított fel munkabeszüntetésre a céggel kialakult bérvita nyomán.

A 48 órás sztrájk az anyavállalat mellett a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A szakszervezet a múlt héten tartózkodott a sztrájktól tekintettel a közel-keleti régiót sújtó feszültségre. A térségbe induló járatokra nem terjed ki a mostani munkabeszüntetés.