Országos fuvarozói blokád jön: a magyar-szerb határon is lezárhatják a teherforgalmi sávokat

Az M6-os autópályán közlekedőknek külön korlátozásra is felhívják a figyelmet. Mivel Hercegszántó teljes lezárás alatt lehet, az M6-os autópályáról a szerb határ irányába történő letérés tilos, az érintett járműveknek Horvátország irányába javasolt továbbhaladniuk, és a horvát tranzitútvonalakat használniuk a célállomás eléréséhez.

A közlekedésbiztonság és a forgalom fenntarthatósága érdekében a járművezetőket arra kérik, hogy ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat, várakozásra pedig az M1-es, az M0-s, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat vegyék igénybe.

Javasolt már a nyugati határszakasztól, Hegyeshalom vagy Rajka térségétől megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni.

A hatóságok külön hangsúlyozzák, hogy a leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes, a szabálytalanul várakozókkal szemben a rendőrség intézkedni fog.

Nyitókép: Illusztráció. MTI/Krizsán Csaba