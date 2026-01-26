Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hegyeshalom teherforgalmi sáv sztrájk autópálya határ

Országos fuvarozói blokád jön: a magyar-szerb határon is lezárhatják a teherforgalmi sávokat

2026. január 26. 08:37

Se ki, se be.

2026. január 26. 08:37
null

A Szerb, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozók szövetségének tagjai 2026. január 26-án, hétfőn 12 órától határozatlan ideig országos méretű demonstrációt kezdenek, amely a schengeni országokkal közös határaikon a teherforgalmi sávok lezárásával járhat – olvasható a police.hu-n.

 A tájékoztatás szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

a magyar-szerb határszakaszon a röszkei, a tompai és a hercegszántói teherforgalmi átkelőhelyek is érintettek lehetnek, mind a belépő, mind a kilépő irányú forgalomban.

A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának megelőzése érdekében a hatóságok alternatív útvonalak használatát javasolják. Az M5-ös autópályáról az M43-as autópályára letérve Románia irányába a Csanádpalota, Nagylak II. autópálya-határátkelőhelyen keresztül lehet továbbhaladni. Az M4-es autóút felől szintén Románia irányába a Nagykereki, Bors II. határátkelőhely igénybevételét ajánlják.

Az M6-os autópályán közlekedőknek külön korlátozásra is felhívják a figyelmet. Mivel Hercegszántó teljes lezárás alatt lehet, az M6-os autópályáról a szerb határ irányába történő letérés tilos, az érintett járműveknek Horvátország irányába javasolt továbbhaladniuk, és a horvát tranzitútvonalakat használniuk a célállomás eléréséhez.

A közlekedésbiztonság és a forgalom fenntarthatósága érdekében a járművezetőket arra kérik, hogy ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat, várakozásra pedig az M1-es, az M0-s, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat vegyék igénybe.

Javasolt már a nyugati határszakasztól, Hegyeshalom vagy Rajka térségétől megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni.

A hatóságok külön hangsúlyozzák, hogy a leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes, a szabálytalanul várakozókkal szemben a rendőrség intézkedni fog.

Nyitókép: Illusztráció. MTI/Krizsán Csaba

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hakapeszim
2026. január 26. 09:56
Kellene már egy össz - európai kamionos sztrájk! De álljon minden vagy egy hétig.
Válasz erre
0
0
Deplorable
2026. január 26. 09:20
Ezzel a címmel a Mandi beállt a Poloska prolihergelői közé.
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 26. 08:59
Dolgozok a Mandiner helyett: Ezt ugye illett volan ideírni, mert a faszom kivan már nekem is a félhírekkel.....DDD A fuvarozók az Európai Unió új Entry/Exit System (EES) digitális beléptető rendszere ellen tiltakoznak. Sérelmezik, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik a 180 napon belüli 90 napos tartózkodási korlát, ami szerintük ellehetetleníti a munkájukat és veszélyezteti az ellátási láncokat.
Válasz erre
8
0
auditorium
2026. január 26. 08:53
Szerb-bosnyák-montenegrói fuvarozók sztrájkolnak. Nem tudni miért. A sztrájkjuk befolyásolhatja a magyarországi közlekedést is. ERGO: nem kell a magyar Közlekedésügyi minisztert korholni, mert nem ő miatta van az esetleges torlódás. Mellesleg megfigyelhető, h. a közlekedési miniszteri tárcát annak adják az EU-ban is, akivel ki akarnak szúrni. Kényelmetlen tárca a belügyminiszterivel együtt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!