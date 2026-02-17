Ft
Itt az időpont: ekkor jön a mindent átíró változás az M1-en való közlekedésben

2026. február 17. 07:59

A pálya kétszer három sávra bővül, oldalanként egy-egy, teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávval, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében.

2026. február 17. 07:59
null

A tervezettnél gyorsabban halad az M1-es autópálya teljes körű felújítása és bővítése, a Világgazdaság szerint a Budapest és Tatabánya közötti szakasz lezárásával járó munkálatok hamarabb érhetnek véget, mint azt korábban ígérték. Az ideiglenes 2+1+1 sávos terelés az M1-esen a tervek szerint 2026 szeptemberében szűnhet meg, innentől a Budapest felé tartó pályaoldalra kerül át a kétszer két sávos közlekedés, így Győr és Budapest irányába is ezen az oldalon haladhat majd a forgalom 2-2 sávon. 

Ezzel párhuzamosan a Hegyeshalom felé vezető pályaoldalon megkezdődik a teljes visszabontás, mintegy 100–120 centiméteres mélységig, a teljes lezárt, bővítendő szakaszon.

A pálya kétszer három sávra bővül, oldalanként egy-egy, teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávval, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében. Az M0 és Bicske közötti szakaszon 2028. augusztus 31-ig kell végezni, míg a Concó pihenőig – a 94-es kilométerkőnél, Bábolna térségében – 2029. augusztus 31. a végső határidő. Ez előbbi szakaszra 36 hónap, az utóbbi kivitelezésére 48 hónap áll rendelkezésre.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

5m007h 0p3ra70r
2026. február 17. 08:32
Kurvára mindegyy hogy mennyire biztonságos. Amíg románok is használják, addig semmilyen formában nem lehet az egyetlen út sem.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 17. 08:31
rasputin 2026. február 17. 08:01 sávként használható intelligens leállósávval Rengeteg halálos áldozatot követelt ez a megoldás a briteknél. “Európában az intelligens leállósávokat (úgynevezett Hard Shoulder Running - HSR) elsősorban a forgalmi kapacitás növelésére és a torlódások csökkentésére használják. Ellentmondásos biztonság: Míg egyes brit adatok szerint ezek a legbiztonságosabb utak… Hol alkalmazzák? Németország: Közel 20 éve használják, például az A8-as autópályán és Hessen tartományban. Hollandia és Belgium: Széles körben elterjedt megoldás a forgalmasabb szakaszokon.“
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 17. 08:12
Britek példája: Az Egyesült Királyságban, ahol ezt a rendszert széles körben alkalmazták, a technológia megbukott a biztonsági aggályok miatt. 2022-ben rekordmennyiségű, 24 halálos áldozatot követeltek az okos autópályák, melyek közül 14-en olyan szakaszon haltak meg, ahol nem volt leállósáv.
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. február 17. 08:10
ördöngös pepecselésrasputin 2026. február 17. 08:07 megakurvaanyád A tiedét cigány. """Az intelligens leállósávok (angolul: Smart Motorways vagy All-Lane Running - ALR) lényege, hogy a forgalom intenzitásától függően a leállósávot megnyitják a forgalom számára, így növelve az autópálya kapacitását. Bár a rendszer célja a dugók csökkentése, számos nemzetközi tapasztalat és baleseti statisztika szerint ezek az útszakaszok jelentősen balesetveszélyesebbek, mivel a műszaki hiba miatt megálló autósok nem tudnak hova húzódni, és a forgalmi sávban maradnak. """
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!