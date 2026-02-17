Itt az időpont: ekkor jön a mindent átíró változás az M1-en való közlekedésben

A tervezettnél gyorsabban halad az M1-es autópálya teljes körű felújítása és bővítése, a Világgazdaság szerint a Budapest és Tatabánya közötti szakasz lezárásával járó munkálatok hamarabb érhetnek véget, mint azt korábban ígérték. Az ideiglenes 2+1+1 sávos terelés az M1-esen a tervek szerint 2026 szeptemberében szűnhet meg, innentől a Budapest felé tartó pályaoldalra kerül át a kétszer két sávos közlekedés, így Győr és Budapest irányába is ezen az oldalon haladhat majd a forgalom 2-2 sávon.

Ezzel párhuzamosan a Hegyeshalom felé vezető pályaoldalon megkezdődik a teljes visszabontás, mintegy 100–120 centiméteres mélységig, a teljes lezárt, bővítendő szakaszon.

A pálya kétszer három sávra bővül, oldalanként egy-egy, teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávval, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében. Az M0 és Bicske közötti szakaszon 2028. augusztus 31-ig kell végezni, míg a Concó pihenőig – a 94-es kilométerkőnél, Bábolna térségében – 2029. augusztus 31. a végső határidő. Ez előbbi szakaszra 36 hónap, az utóbbi kivitelezésére 48 hónap áll rendelkezésre.