Így menekítik haza a magyarokat a Közel-Keletről: mentőjáratok érkeznek Dubaj felől

Az Europol is megerősítette: az iráni konfliktus miatt nő a terrorveszély az Európai Unióban
Emellett más veszély is fenyegetheti a kontinenst.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar diplomácia teljes kapacitással segíti a térségben rekedt állampolgárokat.
Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, azonban a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légtér jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten.
Ezt is ajánljuk a témában
Emellett más veszély is fenyegetheti a kontinenst.
Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt”
– tudatta.
„A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek” – folytatta, majd hozzátette: „Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sharm-el-Sheikh-ből, fedélzetén 70 fővel”.
Szijjártó Péter végül megerősítette:
Magyarország térségbeli nagykövetségei továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, a konzuli részlegek folyamatosan állnak a régióban rekedtek rendelkezésére.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Nikolay DOYCHINOV / AFP