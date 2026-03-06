Ft
hadifoglyok márki - zay péter Szijjártó Péter

Hozta a formáját Márki-Zay Péter: ezúttal a kiszabadított hadifoglyokba állt bele

2026. március 06. 14:40

A hódmezővásárhelyi polgármesternek erről is Orbán Viktor felelősségre vonása jutott eszébe.

2026. március 06. 14:40
null

Mráki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is reagált arra hírre, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából hazahozott két magyar hadifoglyot. Az ellenzéki politikus ezúttal sem hazudtolta meg magát. Máki-Zay szerint Szijjártó nem emberbaráti szeretetből szabadított ki a két magyar állampolgárt, hanem hogy borsot törjön az ukránok orra alá.

„Eléggé teátrálisra, kampányízűre és orosz propaganda-szagúra sikeredett a jelenet, ahogy kamerák kereszttüzében és a nagy Putyinnak tett politikai gesztusok közepette ez a »diplomáciai esemény« a hivatalos diplomáciai út (az ukrán kormány értesítése nélkül) megkerülésével megtörtént” – írta a politikus.

Hozzátette, hogy „ettől függetlenül” örül, hogy megmentettek „Putyin haláltáborából” két életet.

Ugyanakkor nem árt emlékezni arra sem, hogy nem minden fogságba kerülő ember ártatlan”

 – fogalmazott. Majd hozzátette: „Azok, akik a hazájukat árulják el, és bármely idegen hatalmat szolgálnak ki – Orbán és Szijjártó esetében az oroszokat -, akik a közpénzt saját zsebükbe lapátolják, akik nyakig vannak a korrupcióban, és visszaélnek a rájuk bízott hatalommal; nos, az ő elszámoltatásuk és majdani fogságuk már nem tragédia lesz, hanem a jogállam működésének jele.”

Szerinte az ártatlanok szabadsága mindig  jó hír, „a bűnösök felelősségre vonása pedig ugyanilyen jó hír lesz”.

pctroll
2026. március 07. 15:45
Amikor szól valamit ez a csődtömeg makiszar, mindig eszembe jut, ahogy szénné égve, egyedül ácsorgott a színpadon a 22-es bukta után. Pszichopetire is hasonló sors vár. Hajrá magyarok!
Válasz erre
0
0
csigabus
2026. március 07. 14:09
Miért csodálkoztok? Már 22-ben is a Nagy Összefosás Idején seggfej volt! Azóta csak felejtett!
Válasz erre
0
0
DE JÓ
•••
2026. március 07. 09:46 Szerkesztve
>>>szim-patikus 2026. március 06. 16:38 Annyi igazsága van ám Márki Zay Péternek, hogy ezek a foglyok harcok során estek fogságba és nem igazán azért mert átálltak volna, vagy megadták volna magukat.<<< Fogalmad sincs, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, de nyilatkozol róluk, hogy ők harcoltak. És ha harcoltak, akkor bűnösök??? És akkor nem jár nekik a szabadulás??? Akkor egyik hadifogolynak sem??? Még akkor sem, ha az ellenségük engedi szabadon őket??? A fenti rész áll, de úgy látom, nem vagy Telex zabáló. Az a rész rossz helyre ment, és töröltem.
Válasz erre
0
0
DE JÓ
•••
2026. március 07. 09:27 Szerkesztve
Ez az ember továbbra is teljesen elmebeteg, és ékesen megvilágítja a libshit gondolkodás elmebetegségét is: Szerinte: ● A fő indok a fuckránok bosszantása volt, ami őt felháborítja. Inkább hagyni kellett volna őket a fogságban. ● Őt is felháborítja, hogy nem kértek engedélyt a fuckránoktól, hogy az oroszok szabadon engedhessék őket. ● A hazaárulás gondolom a családi adókedvezmények, kárpátalajaiak jogainak védelme, a korábban nem létező magyar fegyverzet át nem adása, Fuckrajna nem pénzelése, nem óceánon túli olaj és LNG vásárlása, az oroszok ki nem közösítése, a brüsszeli migráns diktátum el nem fogadása, stb., stb. Ez a félkegyelmű seggfej semmit nem tanult abból, hogy ott ált a színpadon egyedül. Továbbra is tolja ész nélkül a beletáplált szöveget, mint egy duracell majom. Belegondolni is hátborzongató, hogy ő lett volna az ország vezetője. De jó, hogy nem ők kormányoznak!!!
Válasz erre
0
0
