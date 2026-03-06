Hozta a formáját Márki-Zay Péter: ezúttal a kiszabadított hadifoglyokba állt bele

Mráki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is reagált arra hírre, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából hazahozott két magyar hadifoglyot. Az ellenzéki politikus ezúttal sem hazudtolta meg magát. Máki-Zay szerint Szijjártó nem emberbaráti szeretetből szabadított ki a két magyar állampolgárt, hanem hogy borsot törjön az ukránok orra alá.

„Eléggé teátrálisra, kampányízűre és orosz propaganda-szagúra sikeredett a jelenet, ahogy kamerák kereszttüzében és a nagy Putyinnak tett politikai gesztusok közepette ez a »diplomáciai esemény« a hivatalos diplomáciai út (az ukrán kormány értesítése nélkül) megkerülésével megtörtént” – írta a politikus.