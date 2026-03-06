Hozta a formáját Márki-Zay Péter: ezúttal a kiszabadított hadifoglyokba állt bele

Szijjártó nem finomkodott: eljutott hozzá a kárpátaljai hadifogoly videója, és azonnal reagált
Vége a mellébeszélésnek: Szijjártó Péter szerint reménytelen a háború, miközben magyarokat visznek el golyófogónak.
A hódmezővásárhelyi polgármesternek erről is Orbán Viktor felelősségre vonása jutott eszébe.
Mráki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is reagált arra hírre, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából hazahozott két magyar hadifoglyot. Az ellenzéki politikus ezúttal sem hazudtolta meg magát. Máki-Zay szerint Szijjártó nem emberbaráti szeretetből szabadított ki a két magyar állampolgárt, hanem hogy borsot törjön az ukránok orra alá.
„Eléggé teátrálisra, kampányízűre és orosz propaganda-szagúra sikeredett a jelenet, ahogy kamerák kereszttüzében és a nagy Putyinnak tett politikai gesztusok közepette ez a »diplomáciai esemény« a hivatalos diplomáciai út (az ukrán kormány értesítése nélkül) megkerülésével megtörtént” – írta a politikus.
Hozzátette, hogy „ettől függetlenül” örül, hogy megmentettek „Putyin haláltáborából” két életet.
Ugyanakkor nem árt emlékezni arra sem, hogy nem minden fogságba kerülő ember ártatlan”
– fogalmazott. Majd hozzátette: „Azok, akik a hazájukat árulják el, és bármely idegen hatalmat szolgálnak ki – Orbán és Szijjártó esetében az oroszokat -, akik a közpénzt saját zsebükbe lapátolják, akik nyakig vannak a korrupcióban, és visszaélnek a rájuk bízott hatalommal; nos, az ő elszámoltatásuk és majdani fogságuk már nem tragédia lesz, hanem a jogállam működésének jele.”
Szerinte az ártatlanok szabadsága mindig jó hír, „a bűnösök felelősségre vonása pedig ugyanilyen jó hír lesz”.
Ezt is ajánljuk a témában
Vége a mellébeszélésnek: Szijjártó Péter szerint reménytelen a háború, miközben magyarokat visznek el golyófogónak.
Nyitókép forrása: képernyőkép/Facebook
***