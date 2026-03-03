Szijjártó nem finomkodott: eljutott hozzá a kárpátaljai hadifogoly videója, és azonnal reagált

„Hogy nyerné meg, Ukrajna a csatatéren egy nukleáris nagyhatalommal szemben... Nem fog megtörténni. Ezért is szívszaggató, hogy még mindig a háború folytatásáról beszélnek: nem sajnálnak pénzt, és ami még szomorúbb, nem sajnálnak embert sem. S mivel emberből kellenek kifogyni, ezért intenzívebbé tették ezt utcai embervadászatot” – idézte fel a miniszter, aki beszélt a toborzótisztek embertelen magatartásáról is.

Szijjártó megjegyezte, hogy ennek magyar emberek is áldozatául esnek. Példaként hozta annak a Nyíregyházán született magyarnak az esetét, akit ugyancsak elvittek a frontra, annak ellenére, hogy papírja volt arról, hogy nem alkalmas a szolgálatra. De vittek el olyan magyar fiatalt is, akinek a mentális állapota nem tette lehetővé a harcokban való részvételt.

„Sajnos ezeknek az embereknek a jelentős többsége nagyon nagy százalékban eltűnik és per vagy meghal” – hangzott el.

De vannak néhányan, akik nem halnak meg, és elkerülnek orosz hadifogságba. A neten most olyan videók terjednek, hogy akiket az ukránok erőszakkal besoroztak, elvittek a frontra, és orosz hadifogságba került. „Nyilván igyekszünk mindenkinek segíteni, hogy hazajusson. Ez egy háborúban egy nyilvánvalóan bonyolult és összetett kérdés. (...) Vannak az ilyen helyzeteknek olyan részei, melyekről, ha nyilvánosan beszél az mber, az annak az eredményességét csökkenti. Ezért óvatosnak kell lennem,