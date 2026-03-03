Szijjártó nem finomkodott: eljutott hozzá a kárpátaljai hadifogoly videója, és azonnal reagált

Egy magyar férfi hadifogságból kért segítséget
Hihetetlen, de ezt a mondatot 2026-ban és nem 1946-ban írjuk le.
Vége a mellébeszélésnek: Szijjártó Péter szerint reménytelen a háború, miközben magyarokat visznek el golyófogónak.
Minden héten élő adást tartanak az első számú Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában, melyet Mészáros Nóra, lapunk műsorvezetője készít „Beszéljük meg!” címmel. A mostani adásban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég, aki részletesen beszélt az ungvári Roman Albert esetéről, aki ukrán-magyar kettős állampolgárként esett hadifogságba és Orbán Viktortól kért segítséget. Az első számú Digitális Polgári Kör a napokban ünnepelhetett, hiszen elérte a százezredik csoporttagot is.
A férfi orosz hadifogságba került, ő is az ukrán kényszersorozás kapcsán lett részese a háborúnak, és hiába kért az ukrán hatóságoktól segítséget, nem kapott.
Elmondta: a TCK toborzói vitték el, majd a frontra szállították, ahol azonban megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.
„Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt” – számolt be Román Albert. Az oroszok elfogták, és állítása szerint kapott orvosi ellátást. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.
Fontos megjegyezni, hogy a videó hadifogságban készült, vélhetően az oroszok felügyelete alatt, de egy bizonyos: a háború alatt már több kárpátaljai került orosz hadifogságba.
A műsorbna Szijjártó elmondta, hogy eljutott hozzá Román videója, és ennek kapcsán megjegyezte, hogy nemcsak ez a felvétel kering az interneten. A magyar diplomácia vezetője ezután kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború egy „teljesen reménytelen háború.
Ezt a háborút Ukrajna a büdös életben nem fogja megnyerni”.
„Hogy nyerné meg, Ukrajna a csatatéren egy nukleáris nagyhatalommal szemben... Nem fog megtörténni. Ezért is szívszaggató, hogy még mindig a háború folytatásáról beszélnek: nem sajnálnak pénzt, és ami még szomorúbb, nem sajnálnak embert sem. S mivel emberből kellenek kifogyni, ezért intenzívebbé tették ezt utcai embervadászatot” – idézte fel a miniszter, aki beszélt a toborzótisztek embertelen magatartásáról is.
Szijjártó megjegyezte, hogy ennek magyar emberek is áldozatául esnek. Példaként hozta annak a Nyíregyházán született magyarnak az esetét, akit ugyancsak elvittek a frontra, annak ellenére, hogy papírja volt arról, hogy nem alkalmas a szolgálatra. De vittek el olyan magyar fiatalt is, akinek a mentális állapota nem tette lehetővé a harcokban való részvételt.
„Sajnos ezeknek az embereknek a jelentős többsége nagyon nagy százalékban eltűnik és per vagy meghal” – hangzott el.
De vannak néhányan, akik nem halnak meg, és elkerülnek orosz hadifogságba. A neten most olyan videók terjednek, hogy akiket az ukránok erőszakkal besoroztak, elvittek a frontra, és orosz hadifogságba került. „Nyilván igyekszünk mindenkinek segíteni, hogy hazajusson. Ez egy háborúban egy nyilvánvalóan bonyolult és összetett kérdés. (...) Vannak az ilyen helyzeteknek olyan részei, melyekről, ha nyilvánosan beszél az mber, az annak az eredményességét csökkenti. Ezért óvatosnak kell lennem,
ha tudunk majd nyilvánosan beszélni részletekről, akkor fogunk.
De az érintettek érdekében itt most pontot tennék” – tekintett előre a külügyminiszter.
A kárpátaljai, ukrán állampolgár Veres Balázs ráadásul régóta mentális problémákkal küzdött, egy másik fiatalembert, Balogh Lajost pedig szintén magyar társával annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Miután megsérült a fronton, Román Albert hiába kért segítséget a hatóságoktól. Végül az oroszok látták el a sebeit.
