Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel medián hann endre Tisza Párt közvélemény kutató mi hazánk fidesz

Hann Endre fogta magát, becammogott a stúdióba és kinyitotta a száját: elismerte, Deák Dánielnek van igaza (VIDEÓ)

2026. március 03. 14:12

A vezető elemző az esetből levonta a tanúságot: „Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.

2026. március 03. 14:12
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videóban számolt be arról, hogy a napok óta kínosan magyarázkodó Hann Endre nemrég beismerte, 

valósak azok a számok, melyeket a szakértő közzétett: valóban a Medián számai.

A közvéleménykutató a Válasz Online munkatársának, Benyó Ritának elismerte, hogy léteznek olyan adatok, melyeket Deák bemutatott, de azok nem voltak véglegesek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Hann úgy fogalmazott, a vezető elemző hozzájutott egy olyan adatbázishoz, ami nem sok ember kezén mehetett keresztül, nem sokaknak lehet hozzáférése. „Egy kezén meg tudja számolni”, hogy a Mediánban hány ember láthatta.

De a közvéleménykutató cég ügyvezetője azt is elejtette, hogy 

a kutatásokat valójában nem is ő csinálja, hanem az Iránytű Intézet. 

Megjegyezte, hogy a szóban forgó adatfelvételt is az Iránytű végezte. Deák az intézettel kapcsolatban felidézte, hogy az korábban a Jobbiknak dolgozott, majd miután a 2018-as választás előtt azt mérték, hogy a Fidesz elveszítheti a parlamenti többségét, „szégyenükben évekre lehúzták a rolót” – emlékeztetett.

„Vicc lenne az egész, ha Hann Endre ezeket a manipulatív kutatásokat nem arra használná fel, hogy megvezesse a közvéleményt” – hangzott el. Deák arra is rámutatott, hogy ez az amerikai demokraták egyik kampányvívmánya: ők sem arra használták fel a közvéleménykutatásokat, hogy mgismerjék az emberek véleményét, hanem arra, hogy alakítsák azt.

Utóbbira egyébként maga Hann is utalt egy interjúban. A Medián vezetője azt mondta, „elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak vagy akit annak hoznak ki a közvéleménykutatások. Akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Ez egy olyan szakma, egy olyan műfaj, ami befolyásolja is a közvéleményt.”

Deák Dániel videója végén levonta a tanúságot is, ami nem, mint hogy 

Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A számok nem hazudnak

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dánilel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lebuktatta le a múlt héten a Mediánt. Kiderült: a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikálták.

Emlékezetes, hogy a közvélemény-kutató cég januárban azt közölte, hogy a Tisza a teljes népességben 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest a Medián valódi, belső számai szerint a Tisza is és a Fidesz is valójában 36 százalékon állt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ismét kiderült: nem árad a Tisza

Közben lapunk újabb három választókerület méréseit ismerte meg. Ezekből kiderült, hogy korántsem „árad a Tisza”: a Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 28 százalék a Tiszára,
2 százaléka a Mi Hazánkra  szavazna.

De még erősebb Fidesz-előnyt mutatnak az adatok Ózon és környékén, a Borsod 03. számú választókerületben: ott 45-26 az arány a Fidesz javára, a Mi Hazánk pedig a szavazatok 7 százalékát kapná.

Komárom-Eszergom 03. számú mandátumkörzetében pedig a Fidesz-KDNP 43, a Tisza, míg a Mi Hazánk 4 százalékon áll.

A teljes összeállítást ITT olvashatja.
Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. március 03. 17:37
A ballibcsi közvélemény kutatóknak az iránytű végzi az adat felvételt... Az az iránytű aki a bukott jobbiknak volt a házi kutató cége...
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. március 03. 17:32
"Akkor vajon mi indokolta a szakértő úr számításából, hogy a Messiásunk támogatottságávak emelte, a Fideszét meg csökkentette?" Az indokolta, hogy a mintavételben több volt a nyugger, mint a KSH szerinti korfában, tehát súlyozás nélkül az idősek felül-, a fiatalok alulreprezentáltak lettek volna. Ezért ezt szorzókkal korrigálják, ami az ilyen kutatások alapművelete.
Válasz erre
0
0
szerintem-4
2026. március 03. 17:24
Én nem vagyok statisztikus, Hann Endre egészen biztosan jobban érti a szakmát mind én (legfeljebb volt az a pénz). De azért gondolkodom, tehát a súlyozás azt jelenti, hogy hiába szimpatizál valaki egy párttal, ha a szavazatával ezt nem nyugtázza. Köztudott, hogy a Fideszt az idősebb generációk támogatják (akiknek már benőtt a fejük lágya), akik inkább mennek el szavazni. Akkor vajon mi indokolta a szakértő úr számításából, hogy a Messiásunk támogatottságávak emelte, a Fideszét meg csökkentette? Esetleg manipulálni akart? Az biztos, hogy április 13-án valaki nagyot fog csalódni.
Válasz erre
0
0
Ouroboros
2026. március 03. 16:56
Kerengtek még a faszerdőben, majmok? Hajrá. Ami a lényeg: a számok valósak – talán lehet valami halvány remény arra, hogy Magyarország végre megszabadul tőletek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!