Hann Endre fogta magát, becammogott a stúdióba és kinyitotta a száját: elismerte, Deák Dánielnek van igaza (VIDEÓ)

De a közvéleménykutató cég ügyvezetője azt is elejtette, hogy

a kutatásokat valójában nem is ő csinálja, hanem az Iránytű Intézet.

Megjegyezte, hogy a szóban forgó adatfelvételt is az Iránytű végezte. Deák az intézettel kapcsolatban felidézte, hogy az korábban a Jobbiknak dolgozott, majd miután a 2018-as választás előtt azt mérték, hogy a Fidesz elveszítheti a parlamenti többségét, „szégyenükben évekre lehúzták a rolót” – emlékeztetett.

„Vicc lenne az egész, ha Hann Endre ezeket a manipulatív kutatásokat nem arra használná fel, hogy megvezesse a közvéleményt” – hangzott el. Deák arra is rámutatott, hogy ez az amerikai demokraták egyik kampányvívmánya: ők sem arra használták fel a közvéleménykutatásokat, hogy mgismerjék az emberek véleményét, hanem arra, hogy alakítsák azt.

Utóbbira egyébként maga Hann is utalt egy interjúban. A Medián vezetője azt mondta, „elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak vagy akit annak hoznak ki a közvéleménykutatások. Akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Ez egy olyan szakma, egy olyan műfaj, ami befolyásolja is a közvéleményt.”