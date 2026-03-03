Hann Endre fogta magát, becammogott a stúdióba és kinyitotta a száját: elismerte, Deák Dánielnek van igaza (VIDEÓ)

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
A vezető elemző az esetből levonta a tanúságot: „Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videóban számolt be arról, hogy a napok óta kínosan magyarázkodó Hann Endre nemrég beismerte,
valósak azok a számok, melyeket a szakértő közzétett: valóban a Medián számai.
A közvéleménykutató a Válasz Online munkatársának, Benyó Ritának elismerte, hogy léteznek olyan adatok, melyeket Deák bemutatott, de azok nem voltak véglegesek.
Hann úgy fogalmazott, a vezető elemző hozzájutott egy olyan adatbázishoz, ami nem sok ember kezén mehetett keresztül, nem sokaknak lehet hozzáférése. „Egy kezén meg tudja számolni”, hogy a Mediánban hány ember láthatta.
De a közvéleménykutató cég ügyvezetője azt is elejtette, hogy
a kutatásokat valójában nem is ő csinálja, hanem az Iránytű Intézet.
Megjegyezte, hogy a szóban forgó adatfelvételt is az Iránytű végezte. Deák az intézettel kapcsolatban felidézte, hogy az korábban a Jobbiknak dolgozott, majd miután a 2018-as választás előtt azt mérték, hogy a Fidesz elveszítheti a parlamenti többségét, „szégyenükben évekre lehúzták a rolót” – emlékeztetett.
„Vicc lenne az egész, ha Hann Endre ezeket a manipulatív kutatásokat nem arra használná fel, hogy megvezesse a közvéleményt” – hangzott el. Deák arra is rámutatott, hogy ez az amerikai demokraták egyik kampányvívmánya: ők sem arra használták fel a közvéleménykutatásokat, hogy mgismerjék az emberek véleményét, hanem arra, hogy alakítsák azt.
Utóbbira egyébként maga Hann is utalt egy interjúban. A Medián vezetője azt mondta, „elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak vagy akit annak hoznak ki a közvéleménykutatások. Akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Ez egy olyan szakma, egy olyan műfaj, ami befolyásolja is a közvéleményt.”
Deák Dániel videója végén levonta a tanúságot is, ami nem, mint hogy
Hann Endrének és a Mediánnak egyetlen szavát sem szabad elhinni”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dánilel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lebuktatta le a múlt héten a Mediánt. Kiderült: a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikálták.
Emlékezetes, hogy a közvélemény-kutató cég januárban azt közölte, hogy a Tisza a teljes népességben 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest a Medián valódi, belső számai szerint a Tisza is és a Fidesz is valójában 36 százalékon állt.
Közben lapunk újabb három választókerület méréseit ismerte meg. Ezekből kiderült, hogy korántsem „árad a Tisza”: a Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 28 százalék a Tiszára,
2 százaléka a Mi Hazánkra szavazna.
De még erősebb Fidesz-előnyt mutatnak az adatok Ózon és környékén, a Borsod 03. számú választókerületben: ott 45-26 az arány a Fidesz javára, a Mi Hazánk pedig a szavazatok 7 százalékát kapná.
Komárom-Eszergom 03. számú mandátumkörzetében pedig a Fidesz-KDNP 43, a Tisza, míg a Mi Hazánk 4 százalékon áll.
A teljes összeállítást ITT olvashatja.
A kormánypártok nagyon jól állnak Borsodban és Vasban is.
„Voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek” – a Medián ügyvezetője így magyarázta a bizonyítványát a 2022-es választási vereséget követően.