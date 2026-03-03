Itt vannak a legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.

Ózdon előnyben a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

26 százalék a Tiszára,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százalék egyéb létező pártra.

1 százalék nem menne el,

a választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.