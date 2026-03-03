Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz választókerület orbán viktor

Itt vannak a legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

2026. március 03. 11:58

Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokunkban lévő kutatás alapján egy borsodi. egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.

2026. március 03. 11:58
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. 

Fidesz
Újabb három választókerület adatait ismertük meg: nagyon vezet a Fidesz

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a birtokunkba került legújabb kutatások alapján. 

Hatalmas Fidesz-előny Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 28 százalék a Tiszára,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra.
  • 2 százalék nem menne el,
  • a választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így állnak a pártok a Vas vármegyei kettes körzetben

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér. 

Ózdon előnyben a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 26 százalék a Tiszára,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • 1 százalék nem menne el,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe. 

Komáromban is Fidesz-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 34 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra százaléka.
  • A választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
A Fidesz vezet Komárom-Esztergom megye 3-as körzetében is

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bufon111
2026. március 03. 14:05
Lami66, igen, az egyik verzió az, amit leírtál, de nem túl valószínű sokkal valószínűbb, hogy azon ellenzéki érzelmű választók lettek sokkal aktívabbak, akiknek az elmúlt 16 évben eszébe sem jutott elmenni szavazni, mert csak az volt kérdéses, hogy lesz-e fidesz 2/3, vagy sem. Az meg nem érdekelte ezen szavazókat. Most viszont vmi hihetetlenül nagy az elszántság és mozgósítottsági faktoruk, mert elhiszek, h a Fidesznek annyi. Na inkább emiatt lettek sokkal többen mint 4 éve. 4 éve 67% már a fideszt gondolta végső győztesnek, most ca. 40%. Én nem hiszek abban, hogy a Fidesz táborból bárki átment volna Tiszásnak, max. kevesen. Az még lehet, hogy a Fidesz tábor egy része bizonytalan lett. És fentiek eredője lehet egy adott esetben egy kis mértékű TISZA-vezetés.
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2026. március 03. 13:56
Biztató és remek. De, senki nem dölhet hátra, nem is lehet. Kökeményen mozgósítása,indenki a saját rokonait, ismeröseit, testvéreit! Ezt, teszem én is és az, a közel 100000-nyi aktivista, aki csinálja. A " fesztivált...
Válasz erre
0
0
Bufon111
2026. március 03. 13:54
illetve meg kell, hogy a Dani fiú hitelesítse az adatokat, lepapírozza, stb.
Válasz erre
0
0
Bufon111
2026. március 03. 13:53
nagyjából ez a papírforma ezen kerületekben. Ami sokkal jobban érdekelne: Pest megye összes, Zala1, Zala3, Tolna1, Békés4, Győr2, stb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!