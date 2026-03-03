Itt vannak a legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Itt vannak az újabb kutatások: brutális Fidesz-előny több fontos választókerületben
Baján és Pápán is magabiztosan vezetnek a kormánypártok.
Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokunkban lévő kutatás alapján egy borsodi. egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen.
Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a birtokunkba került legújabb kutatások alapján.
A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.
A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.
A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala