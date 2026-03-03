Ft
03. 03.
kedd
háború tisza párt magyarország horvátország Magyar Péter

Itt vannak a számok: kíméletlenül kihasználnák a horvátok Zelenszkij lépését

2026. március 03. 13:44

Velünk fizettetnék meg Zelenszkij zsarolásának az árát.

2026. március 03. 13:44
null

A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője – közölte a Mol az MTI-vel kedden. Azt írták, sok állítás elhangzott a horvát kőolajszállító vállalat áraival kapcsolatban az elmúlt napokban. A Mol álláspontja világos: beszéljenek a tények és öntsünk tiszta vizet a pohárba! 

A horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében. Fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező, úgynevezett szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. 

Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia stb.) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent”

– részletezték, hozzátéve, hogy ez a többletköltség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon. Tény az is, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70 százalékkal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést más szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztalt a Mol – írták.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

„Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek. A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit. Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt a Mol nem tudja elfogadni” – írták.

Példaként ismertették, hogy a szállítási díjak 100 kilométerre vetítve tonnánként az alábbiak: - BTC Baku-Tbilisi-Ceyhan 1.2 dollár - MOL (HU) Ukrán határ – Százhalombatta 1.0 dollár - Transneft (RU) Szamara – Fehérorosz határ 1.0 dollár - TAL / AWP Trieszt – Bécs 1.4 dollár - Ukrtransnafta Fehérorosz határ (Ukrajnán keresztül) – magyar határ 3.4 dollár - Janaf Horvátország – magyar határ 5.3 dollár.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

