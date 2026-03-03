Ft
kormány tisza párt Magyar Péter forint orbán viktor

Ez már a mi zsebünkre megy: a Tisza Párt a multik szolgálatába állt

2026. március 03. 14:46

A kormány az utóbbi tizenöt évben 15 ezer milliárd forintot vont el a nagytőke magyarországi képviselőitől társadalmi felelősségvállalás céljából. Kormányváltás esetén a Tisza visszatérne a lakossági megszorításokhoz.

2026. március 03. 14:46
null
Nagy Kristóf

Mára világossá vált, hogy miért jelent meg a Tisza Párt szakpolitikusai között a Shell korábbi alelnöke, az Erste Bank vezetője és a Vodafone képviselője: Kapitány István, Kármán András és Orbán Anita valójában a nagytőke emberei, akik – ahogy Orbán Viktor fogalmazott évértékelő beszédében – a Tisza Párttal és Brüsszellel léptek koalícióra azért, hogy visszavegyék a pénzüket. 

A miniszterelnök kifejtette: 2010 és 2025 között 14 956 milliárd forintot szedett be a kormány különböző módokon az energiavállalatoktól, a pénzügyi intézményektől és a kiskereskedelmi láncoktól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig részletesen bemutatta, az éves GDP csaknem 20 százalékával azonos nagyságrendű összegből 10 ezer milliárd forintot a bankok és a biztosítók, 3164 milliárdot az energiaszektor vállalatai, 1720 milliárdot pedig a kiskereskedelmi láncok fizettek be a költségvetésbe. 

A nagy multinacionális cégektől és pénzügyi intézményektől elvett 14 956 milliárd forintot Orbán Viktor udva­riasan társadalmi felelősségvállalásnak nevezve rámutatott, ez a magyar modell lényege: a nagy árbevételű piaci szereplők bevonása a közteherviselésbe. A miniszterelnök felsorolta, a 15 ezer milliárd forint tette lehetővé a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését, Európa legbőkezűbb adórendszerének bevezetését, a családi adókedvezményt és az édesanyák szja-mentességét, valamint a rezsicsökkentést és a Magyar falu programot. A kormányfő figyelmeztetett: ha a Tisza, Brüsszel és a nagytőke koalíciója kormányra kerül, ki fogja zsebelni a magyar családokat. Hozzátette, mindenki megkapja, amit akart: „A Tisza kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti azt Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba.” 

