Ez már a mi zsebünkre megy: a Tisza Párt a multik szolgálatába állt

Mára világossá vált, hogy miért jelent meg a Tisza Párt szakpolitikusai között a Shell korábbi alelnöke, az Erste Bank vezetője és a Vodafone képviselője: Kapitány István, Kármán András és Orbán Anita valójában a nagytőke emberei, akik – ahogy Orbán Viktor fogalmazott évértékelő beszédében – a Tisza Párttal és Brüsszellel léptek koalícióra azért, hogy visszavegyék a pénzüket.

A miniszterelnök kifejtette: 2010 és 2025 között 14 956 milliárd forintot szedett be a kormány különböző módokon az energiavállalatoktól, a pénzügyi intézményektől és a kiskereskedelmi láncoktól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig részletesen bemutatta, az éves GDP csaknem 20 százalékával azonos nagyságrendű összegből 10 ezer milliárd forintot a bankok és a biztosítók, 3164 milliárdot az energiaszektor vállalatai, 1720 milliárdot pedig a kiskereskedelmi láncok fizettek be a költségvetésbe.