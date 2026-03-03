Megremegtek Von der Leyen térdei: már most kézbe vehette Orbán hadüzenetét
2026. március 03. 14:17
Újra áll a bál Zelenszkij miatt.
2026. március 03. 14:17
A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen.
Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba” – szögezte le a miniszterelnök a levelében.
„Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy fokozza a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Elvárom az Európai Bizottságtól azt is, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna Társulási Megállapodásban foglaltaknak.
Nem fogadhatjuk el a külföldi beavatkozást demokratikus folyamatainkba, és minden ilyen kísérletet vissza fogunk verni.
Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést” – írta Orbán Viktor Ursula von der Leyennek.