03. 03.
kedd
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték

Megremegtek Von der Leyen térdei: már most kézbe vehette Orbán hadüzenetét

2026. március 03. 14:17

Újra áll a bál Zelenszkij miatt.

2026. március 03. 14:17
null

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen.

Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba” – szögezte le a miniszterelnök a levelében.

„Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy fokozza a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Elvárom az Európai Bizottságtól azt is, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna Társulási Megállapodásban foglaltaknak.

Nem fogadhatjuk el a külföldi beavatkozást demokratikus folyamatainkba, és minden ilyen kísérletet vissza fogunk verni.

Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést – írta Orbán Viktor Ursula von der Leyennek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 03. 17:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
kovsa2
•••
2026. március 03. 17:34 Szerkesztve
kovsa2 >> masikhozzaszolo 2026. március 03. 17:35 "Ursula kezdeményezte Merzzel együtt az olaj elzárását." Nos, masikhozzaszolo, attól tartok rátapintott a lényegre. Merzék, a vezeték északi végén, nem kaphatnak több olajat az amerikai szankciók miatt. Ez, a keleti német országrészben, komoly ellátási problémát okozott, egy finomító kiesett a termelésből. Merthogy, eddig ők is orosz olajat finomítottak NDK örökségként. Most, hogy nem kaphatnak, a vezeték nyitvatartása nem érdekük. Jó hagyományt élesztettek fel:"Dögöljön meg a szomszéd tehene is!". Ha nekik nem lehet, nekünk se lehessen. Felmentés ide-felmentés oda. Szerintem.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. március 03. 17:27 Szerkesztve
Két végvári vitéz beszélget: - Ejjh cimbora, nem megy az baſzás. - Hát próbáld az njaláſt! - Az ſegit? - Neeem! Az pináját! Na itt kezd remegni Orsi térgye!
Válasz erre
0
0
kovsa2
2026. március 03. 17:23
Az a probléma, hogy hiába ír Orbán úr bármilyen, kedves vagy fenyegető, levelet UvdL-nek. Ő csak tapsikolni fog örömében, hogy bosszanthat bennünket. A választás megnyerésére kell most koncentrálni. Nem szabad, hogy kizökkentsék a fideszes aktivistákat, fókuszálni kell a munkára, nem törődni mással. A nyert választás után már lehet másképp beszélni az EU-s (fél)vezetőkkel. Szerintem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!