Európa Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újranyitni a Barátság kőolajvezetéket (VIDEÓ)

2026. március 03. 10:36

A miniszterelnök felszólította Ursula von der Leyent, hogy tegye a dolgát, és térítse jobb belátásra az ukrán elnököt.

2026. március 03. 10:36
null

„Zelenszkij elnök arcátlan választ adott” – fogalmazott a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Ezért a mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik”

– tette hozzá a miniszterelnök. „Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – szögezte le Orbán Viktor.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

altercat1
2026. március 03. 14:09
Meg fogják nyitni az olajcsapokat, mert az iráni események miatt onnan nem lesz egyhamar olaj. Sőt, még a felrobbantott gázvezetéket is megjavítják. Más esély nincs. Rábasztatok eu csicskák... Urschi egy zabszemet nem tud feldugni.
csalodtamafideszben
2026. március 03. 14:01
„Ha nyolc közös nyilatkozatunkat söpörték eddig félre, a kilencedik is gúnykacajt vált ki. Szánalmas papírtigriseknek látszunk, és következmény nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet a világ.” (Orbán Viktor)
csalodtamafideszben
2026. március 03. 13:59
„felszólította Ursula von der Leyent, hogy tegye a dolgát, és térítse jobb belátásra az ukrán elnököt.“ A szokásosnál is hülyébb vagy, Töki. Ursula a te főnököd, nem Zelenszkijé. Ukrajna nem uniós tagállam.
Intel
2026. március 03. 13:46
A miniszterelnök nyilatkozatai egyre inkább egy paprikajancsi puffogásaihoz hasonlítanak. Felszólítja a világot, hogy térdeljen le neki miközben semmilyen ütőkártyája sincs. Adott egy földrajzilag és energetikailag izolált ország amit sikerült politikailag is karanténba tennie. Ezen az ügyön semmilyen trükkös felmérés, népszavazás és konzultáció se tud segíteni. Mind a kárát látjuk, hogy diplomácia helyett a tökös szuverenitás politikai illúziója uralta a magyar külpolitikát. Az ország belezuhan az energiaválság, munkanélküliség, nyomor és kilátástalanság szakadékába. A világban szitokszó lett a 'magyar'. Szégyen és gyalázat!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.