Gusztustalan: az OBI Tibi atya Facebook-oldalán mulat azon, hogy Ukrajna aljas módszerekkel zsarolja Magyarországot

A Tisza Párt mellett kampányoló Tibi atya legújabb Facebook-posztjában azon gúnyolódott, hogy Orbán Viktor műholdfelvételekkel bizonyította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincsen semmilyen technikai akadálya. A vallásgyalázó kocsmatulajdonos azt a rendkívül színvonalas „tréfát” sütötte el, hogy az OBI-ban nem kapott meg egy terméket, pedig „az épületnek a műholdfelvételek alapján semmi baja”.

Az nem meglepő, hogy a Magyar Pétert Pál apostolhoz hasonlító Tibi atya minden létező fronton igyekszik a kormány ellen hergelni követőit, ám az már igen, hogy az OBI is beszállt a „tréfába”: az áruházlánc ugyancsak „vicces” kommentjében arra hívta fel a figyelmet, hogy kabalaállata nem mókus, hanem hód.

Pedig a téma nem is lehetne komolyabb: Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, ami – az iráni háborúval súlyosbítva – egyértelműen veszélyezteti a magyarok energiabiztonságát.