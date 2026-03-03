Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tibi atya tisza párt obi barátság ukrajna orbán viktor

Gusztustalan: az OBI Tibi atya Facebook-oldalán mulat azon, hogy Ukrajna aljas módszerekkel zsarolja Magyarországot

2026. március 03. 10:41

Az áruházlánc kommentje alapján rendkívül vicces téma, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül.

2026. március 03. 10:41
null

A Tisza Párt mellett kampányoló Tibi atya legújabb Facebook-posztjában azon gúnyolódott, hogy Orbán Viktor műholdfelvételekkel bizonyította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincsen semmilyen technikai akadálya. A vallásgyalázó kocsmatulajdonos azt a rendkívül színvonalas „tréfát” sütötte el, hogy az OBI-ban nem kapott meg egy terméket, pedig „az épületnek a műholdfelvételek alapján semmi baja”.

Az nem meglepő, hogy a Magyar Pétert Pál apostolhoz hasonlító Tibi atya minden létező fronton igyekszik a kormány ellen hergelni követőit, ám az már igen, hogy az OBI is beszállt a „tréfába”: az áruházlánc ugyancsak „vicces” kommentjében arra hívta fel a figyelmet, hogy kabalaállata nem mókus, hanem hód.

 

Pedig a téma nem is lehetne komolyabb: Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, ami – az iráni háborúval súlyosbítva – egyértelműen veszélyezteti a magyarok energiabiztonságát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll, éppen ezért várható volt Tibi atya szerepvállalása, aki szerint Ukrajna Európa háborúját vívja, a békepártiság pedig „morálisan értelmezhetetlen”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: illusztráció, AFP/Michael Nguyen

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bf109g14
2026. március 03. 13:49
Ez túl van tolva. Az obi kommentelt egyet, vicces akart lenni. Ennyi. Kár ezen lihegni. A máté nevű önjelölt "pap" meg egy büdös alkoholista bolsevik barom. Ugyanaz, mint a vályi: kivívta az ismertséget, amit most politikai célokra használ, valamilyen jutalom, pénz, pozíció reményében. A tiszások valamiért mind ilyenek, úgy érzik, kimaradtak valamiből, nekik több jár, és ezt várják, gondolataik szerint az o1g bukásával. Pár kivétellel óriásit fognak koppanni, és paradox módon ezért is a zórbán lesz a felelős a szemükben. Minden tiszás ismerősöm irigykedő, a végletekig frusztrált, kicsinyes ember. Az a típus, aki röhög, ha a szomszéd új kocsijára rászakad egy faág.
Válasz erre
0
0
Jose
2026. március 03. 12:50
Tibi gatya egy hülye.
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. március 03. 12:45
Mi a gond,srácok…? Bástya elvtárs csinált hülyét magából…😉
Válasz erre
0
2
nuevoreynuevaley
2026. március 03. 12:18
Igy jar akinek nincs lapja, csak orias pofaja
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!