Emlékeztetőül: Kerner Zsolt volt az, aki a „forrásaira” hivatkozva azt állította, hogy a magyar kormány nem ajánlott elég nagy üzletet Donald Trumpnak ahhoz, hogy Budapestre repüljön, Orbán Viktort pedig megalázták (!) azzal, hogy Washingtonba kellett mennie. Tegyük hozzá, maga a legújabb adás címe is függetlenre és objektívre sikeredett: „Orbánon eluralkodni látszik a stratégiai hisztéria”…
A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése a baloldali elemzők és ellenzéki politikusok szerint csak a kormányzati riogatás eszköze. Ugyanazt csinálják a Barátság-kőolajvezetékkel, amit 2022-ben az Északi Áramlat felrobbantásának idején – mint ismert, egy ukrán katonatisztekből és búvárokból álló csoport egy vitorlás jachtról hajtotta végre a robbantást, miközben ukrán politikusok és a velük szimpatizáló média, valamint szakértők az utolsó pillanatig tagadták az ukrán szerepet az ügyben.