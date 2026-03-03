Ft
Kerner Zsolt tisza párt volodimir zelenszkij Magyar Péter 24.hu ukrajna

Erre még Magyar Péter is büszke lenne: az Ukrajna által okozott krízisen szórakozott a 24.hu újságírója

2026. március 03. 11:44

Kerner Zsoltnak egy Kövér Lászlóval kapcsolatos szóvicc jutott eszébe az ukrán zsarolásról, ami azért nem meglepő, mert a kormányellenes sajtó ugyanazt csinálja a Barátság-kőolajvezetékkel, amit 2022-ben az Északi Áramlat felrobbantásának idején.

2026. március 03. 11:44
null

Újabb szintet lépett a 24.hu politikai elemzőműsora, amelyben hétről hétre a Tisza Párt narratíváját ismételgetik az állítólag független és objektív újságírók. Mint megírtuk, a portál korábban a hóhelyzetet is megpróbálta felhasználni a kormányellenes hangulat kierőszakolására, a közvélemény-kutatások eredményeiről pedig brutális ferdítéssel tájékoztatja az olvasóit/hallgatóit.

Az adásban alapvetően arról beszéltek, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, csakhogy abból a megközelítésből, hogy a kormány (!) szándékosan emeli a konfliktus tétjét és fokozza a félelmet a választások előtt – egyébként azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte, hogy szándékosan nem indítják újra a vezetéket, pedig az orosz olaj jóval olcsóbb a horvát alternatívánál.

A rendkívül súlyos helyzetben úgy tűnik, a 24.hu külpolitikai újságírójának, Kerner Zsoltnak inkább a szóviccekhez volt kedve, ugyanis szó szerint ezt mondta:

Kövér László keletről betör az országba kék-sárgára festve és akkor az egy hamis lászlós hadművelet lenne.

Emlékeztetőül: Kerner Zsolt volt az, aki a „forrásaira” hivatkozva azt állította, hogy a magyar kormány nem ajánlott elég nagy üzletet Donald Trumpnak ahhoz, hogy Budapestre repüljön, Orbán Viktort pedig megalázták (!) azzal, hogy Washingtonba kellett mennie. Tegyük hozzá, maga a legújabb adás címe is függetlenre és objektívre sikeredett: „Orbánon eluralkodni látszik a stratégiai hisztéria”…

A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése a baloldali elemzők és ellenzéki politikusok szerint csak a kormányzati riogatás eszköze. Ugyanazt csinálják a Barátság-kőolajvezetékkel, amit 2022-ben az Északi Áramlat felrobbantásának idején – mint ismert, egy ukrán katonatisztekből és búvárokból álló csoport egy vitorlás jachtról hajtotta végre a robbantást, miközben ukrán politikusok és a velük szimpatizáló média, valamint szakértők az utolsó pillanatig tagadták az ukrán szerepet az ügyben.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

flesh ripper
2026. március 03. 13:00
Én csak ámulok-bámulok és hüledezek, hogy miként lehet egyáltalán lehetséges az, hogy ez az apró, féregszerű, sunyi, aljas, stílustalan, pimasz, irígy, alattomos, jellemtelen, gyáva, rosszindulatú és torzult, rossz mozgású, kellemetlen arcú figura, egyeseknek imponál, sőt egyesek istenítik!? Mert az arrogancián, az impertinencián és a lelkiismeret nélküli, öncélú gonoszságon, nincs semmiféle erénye. Minden lehetséges pszichológiai, morális, sőt intellektuális teszten is bukó. Csupán karikatúrák, komikus, szarkasztikus comics-ok, csípős komédiák szereplője lehetne. Akin minden normális ember csak nevetne. Szánakozón.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 03. 12:59
soha tobbe baloldalt
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. március 03. 12:47
Kerner még a sajtómunkások között is a legalja. A Covid idején arról értekezett, hogy Orbánék a hatalomért mindenre képesek, még a járvány megállítására is (!!!), vagy hogy hívő katolikusoknak ott kell lenni a buzimeneten. Kibaszott bohóc. 🤡
Válasz erre
3
0
zakar zoltán béla
2026. március 03. 12:44
Nagy Jostika és DK-roll
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!