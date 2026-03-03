Erre még Magyar Péter is büszke lenne: az Ukrajna által okozott krízisen szórakozott a 24.hu újságírója

Újabb szintet lépett a 24.hu politikai elemzőműsora, amelyben hétről hétre a Tisza Párt narratíváját ismételgetik az állítólag független és objektív újságírók. Mint megírtuk, a portál korábban a hóhelyzetet is megpróbálta felhasználni a kormányellenes hangulat kierőszakolására, a közvélemény-kutatások eredményeiről pedig brutális ferdítéssel tájékoztatja az olvasóit/hallgatóit.

Az adásban alapvetően arról beszéltek, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, csakhogy abból a megközelítésből, hogy a kormány (!) szándékosan emeli a konfliktus tétjét és fokozza a félelmet a választások előtt – egyébként azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte, hogy szándékosan nem indítják újra a vezetéket, pedig az orosz olaj jóval olcsóbb a horvát alternatívánál.