Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Minden mocskos részletre fény derült: Zelenszkij kész tények elé szeretné állítani Magyarországot

2026. március 03. 12:52

Egyértelműek a szándékai.

2026. március 03. 12:52
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij interjút adott a Corriere della Serának. Az ukrán elnök többek között Orbán Viktorról, a magyar választásról, a Barátság kőolajvezetékről, valamint az ukrajnai háborúról beszélt a legnagyobb olasz napilapnak.

A Barátság kőolajvezeték kapcsán úgy hazudik az ukrán elnök, mint a vízfolyás.

„Az oroszok több alkalommal is bombázták a Barátság kőolajvezetéket. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázással? Korábban elmagyaráztam Ficónak: a vezeték megsemmisült, a helyreállításához tűzszünetre van szükség, és ezt világossá kell tenni Putyin számára” – mondta Zelenszkij.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel a kijelentésével pedig egyértelművé tette, az a célja, hogy leválassza Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
2026. március 03. 14:04
"majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 03. 12:59 A Fidesz-KDNP egyetlen lapra tette fel a választási kampányát" Nem, agyhalott, a ti összes politikai mondanivalótok az 10 éve, hogy o1g. Semmit, de semmit nem mondotok, le van tiltva mindenki, kuss van, csak a gyűlölködés megy. A végeredmény persze ugyanaz lesz, mint 8 éve és 4 éve. Aztán majd szűkölhettek, korcsok.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 03. 14:01
Hazhudik a kis stöpszli zsidaj , nemsokára leváltják!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2026. március 03. 13:36
Az oroszok, ellentétben az ukránokkal, sohasem bombázták a druzsbát...
Válasz erre
4
0
salátás
2026. március 03. 13:33
csak hogy jól értem e, összegzem: ukrajna elvárja, hogy támogassuk a menekültjeit ukrajna elvárja, hogy mehessen hozzájuk rajtunk keresztül az energia (gáz és áram) ukrajna elvárja, hogy jóváhagyjuk a KÖZÖS hiteleiket ukrajna elvárja, hogy jóváhagyjuk a gyorsított, semmilyen írott feltételnek meg nem felelő uniós csatlakozásukat ukrajna mindezekért cserébe BASZIK ENGEDNI RAJTUK KERESZTÜL AZ OLAJAT, GÁZT (ez utóbbit fel is robbantották már) tessék ízlelgetni, valószínűleg nem teljes a lista
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!