Minden mocskos részletre fény derült: Zelenszkij kész tények elé szeretné állítani Magyarországot

Hátborzongató: nyíltan kijelentette Zelenszkij, biztosra veszi Orbán bukását
Mindenkit meglepett az ukrán elnök.
Egyértelműek a szándékai.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij interjút adott a Corriere della Serának. Az ukrán elnök többek között Orbán Viktorról, a magyar választásról, a Barátság kőolajvezetékről, valamint az ukrajnai háborúról beszélt a legnagyobb olasz napilapnak.
A Barátság kőolajvezeték kapcsán úgy hazudik az ukrán elnök, mint a vízfolyás.
„Az oroszok több alkalommal is bombázták a Barátság kőolajvezetéket. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázással? Korábban elmagyaráztam Ficónak: a vezeték megsemmisült, a helyreállításához tűzszünetre van szükség, és ezt világossá kell tenni Putyin számára” – mondta Zelenszkij.
Ezzel a kijelentésével pedig egyértelművé tette, az a célja, hogy leválassza Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
