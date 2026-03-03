Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború szalai zoltán dubaj influenszer konfliktus

Kihalt sztrádák, eget átszellő rakéták – magyar influenszer számolt be dubaji élményeiről (VIDEÓ)

2026. március 03. 12:45

A Mandiner lapigazgatója, Szalai Zoltán Halmai Bencét kérdezte eddigi tapasztalatairól.

2026. március 03. 12:45
null

Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója Halmi Bence tartalomgyártóval és ügynökségvezetővel beszélgett, aki a hadicselekmények miatt Dubajban ragadt, és elmesélte, milyen megélni egy ilyen rendkívüli eseményt, valamint azt is, hogyan változtak meg a civilek mindennapjai.

Halmai elárulta, hogy pár nap benttartózkodás után merészkedtek nemrég ki az utcára, és mint fogalmazott

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

„brutál nyomasztó”, hogy csak páran lézengenek azokon utakon, melyeknek mind a nyolc sávja tömve szokott lenni.

„Közben az eget kémleljük, hogy mikor húz el egy vadászgép, egy rakéta. (...) Ahogy mentünk az úton, azt éreztem, nehogy a fejemre essen valami. Tehát elvileg valahol minden oké, gyakorlatilag pedig nagyon para”  – tette hozzá.

Szalai arra is kíváncsi volt, hogy mit mondanak a helyiek erre a helyzetre. Erre a tartalomgyártó azt felelte, hogy változóak a vélemények. Mikor a durranások voltak, megközelítőleg 8-10 alkalommal, akkor volt olyan, aki „rohangált fel-alá. Síró gyerekek voltak a recepción, 

senki nem tudott mit mondani a recepción sem, csak annyit, hogy menjünk vissza a szobába, és álljunk távolabb az ablakoktól”

– tette hozzá. 

Halmai Bence szerint jelen pillanatban úgy tesznek, mintha nem történne semmi, és nem tudják még mindig, hogy mikor tudnak hazamenni. De azt sem, hogy érdemes-e most átmenni Ománba vagy Ománból hazamenni. Hozzáfűzte, hogy látta azt is, milyen óriási sorok vannak a reptéren. 

Az ügynökségvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy „iszonyatosan” megemelkedtek a repjegyárak Ománból, és március 10-éig tele van az összes járat. Halmai Bence gondolatait azzal zárta, hogy nem tudna most felszállni úgy egy repülőre, hogy jönnek-mennek a rakéták a légtérben.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Fadel SENNA / AFP

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. március 03. 13:56
"TikTok tréner Social Media szakértő Innovátor Cégépítő stratéga 2020-ban meghoztam eddigi életem legjobb üzleti döntését és elindultam a TikTok-on. Azóta több százezer követőt, országos ismertséget, több, mint 100 millió Ft bevételt, több, mint 800 diák bizalmát és többek között a Forbes Makers többszörös előadói és mentori felkérését köszönhetem ennek." Hát igen. Ilyenekkel kell riportot készíteni. Illettve az egest "átszellő" rakéták kapcsány "késszíttenni".
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 03. 13:52
"gondolatait azzal zárta, hogy nem tudna most felszállni úgy egy repülőre, hogy jönnek-mennek a rakéták a légtérben." Úgy tűnik, hogy a tisztelt riportalany egy ideig nem is fog tudni, ha akar se...
Válasz erre
0
0
kvmny
2026. március 03. 13:51
Már dubaji influenszarokat is reklámozunk? Az az influencerkedés legalja.
Válasz erre
2
0
tidal-wave-is-back
2026. március 03. 13:48
Jót röhõgök ezen, hogy mind a magyar mind a külföldi média tele van ezzel a "szegény Dubai influenszerek, tartalomgyártòk" dumával. Mintha ők lennének korunk hősei. Ahogyan Wellor mondta a Pressman dalban: Felsírnak a youtubberek...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!