Kihalt sztrádák, eget átszellő rakéták – magyar influenszer számolt be dubaji élményeiről (VIDEÓ)

Halmi Bence lapunknak elmondta, a szállodájukban hatalmas a fejetlenség, az emberek aggódva rohangálnak ide-oda.
A Mandiner lapigazgatója, Szalai Zoltán Halmai Bencét kérdezte eddigi tapasztalatairól.
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója Halmi Bence tartalomgyártóval és ügynökségvezetővel beszélgett, aki a hadicselekmények miatt Dubajban ragadt, és elmesélte, milyen megélni egy ilyen rendkívüli eseményt, valamint azt is, hogyan változtak meg a civilek mindennapjai.
Halmai elárulta, hogy pár nap benttartózkodás után merészkedtek nemrég ki az utcára, és mint fogalmazott
„brutál nyomasztó”, hogy csak páran lézengenek azokon utakon, melyeknek mind a nyolc sávja tömve szokott lenni.
„Közben az eget kémleljük, hogy mikor húz el egy vadászgép, egy rakéta. (...) Ahogy mentünk az úton, azt éreztem, nehogy a fejemre essen valami. Tehát elvileg valahol minden oké, gyakorlatilag pedig nagyon para” – tette hozzá.
Szalai arra is kíváncsi volt, hogy mit mondanak a helyiek erre a helyzetre. Erre a tartalomgyártó azt felelte, hogy változóak a vélemények. Mikor a durranások voltak, megközelítőleg 8-10 alkalommal, akkor volt olyan, aki „rohangált fel-alá. Síró gyerekek voltak a recepción,
senki nem tudott mit mondani a recepción sem, csak annyit, hogy menjünk vissza a szobába, és álljunk távolabb az ablakoktól”
– tette hozzá.
Halmai Bence szerint jelen pillanatban úgy tesznek, mintha nem történne semmi, és nem tudják még mindig, hogy mikor tudnak hazamenni. De azt sem, hogy érdemes-e most átmenni Ománba vagy Ománból hazamenni. Hozzáfűzte, hogy látta azt is, milyen óriási sorok vannak a reptéren.
Az ügynökségvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy „iszonyatosan” megemelkedtek a repjegyárak Ománból, és március 10-éig tele van az összes járat. Halmai Bence gondolatait azzal zárta, hogy nem tudna most felszállni úgy egy repülőre, hogy jönnek-mennek a rakéták a légtérben.
