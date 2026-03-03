Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború energia Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Dubaj

Tetőfokára hágott a háború: sorra vonódnak be az országok a konfliktusba, Dubaj már alig látszik ki a füstfelhőből (VIDEÓ)

2026. március 03. 14:02

Egyre több országot ér el a háború szele.

2026. március 03. 14:02
null

Egy félelmetes felvételt osztottak meg az X-en. Dubajban dolgozó munkások egy olyan videót osztottak meg, amelyen jól látszik, már őket is elérte a háború szele.

A közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak folyamatosan emelkedni fognak, így főleg elfogadhatatlan az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter az orosz energia kivezetésén dolgoznak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

Nyitókép: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 03. 17:52
Ez mégmessze nem a tetőfok. Kim Dzsongun bejelentette, hogy amennyiben ezt Irán hivatalosan kéri, akkor Észak-Korea kész ellátni Iránt rakétákkal. 1 rakéta és Izraelnek annyi.
Válasz erre
0
0
mandoppi25
2026. március 03. 16:22
Magyarország a közel-keleti konfliktus legnagyobb vesztesei között lehet, már most romlik a forint, nő az infláció. És a magyar kormány nem ítéli el ezt a borzalmat. Érthetetlen!
Válasz erre
0
3
Welszibard
2026. március 03. 15:39
Így járt az oligarcha társadalom, amely eladta magát az olajáért a az USA oligarcháinak.
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. március 03. 15:20
Aki szelet vet vihart arat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!