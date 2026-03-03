Ezt csúnyán benézte Kapitány István: már követni sem tudja, mikor mit hazudott – azonnal megérkezett a segítség (VIDEÓ)

Megremegtek Von der Leyen térdei: már most kézbe vehette Orbán hadüzenetét
Újra áll a bál Zelenszkij miatt.
Úgy égett a Tisza Párt, mint a Reichstag.
Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő a regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.
A tárcavezető arról számolt be, hogy „megjött az újabb napi kamu” Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel.
„Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek” – mondta. „Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezer forintos benzinár Magyarországon” – folytatta.
Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé.
Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában” – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra áll a bál Zelenszkij miatt.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Facebook / Kapitány István
A felvételt itt tudja megtekinteni:
(MTI)