Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Shell Magyarország Ukrajna Magyar Péter Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter Kapitány István

Ezt csúnyán benézte Kapitány István: már követni sem tudja, mikor mit hazudott – azonnal megérkezett a segítség (VIDEÓ)

2026. március 03. 15:39

Úgy égett a Tisza Párt, mint a Reichstag.

2026. március 03. 15:39
null

Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő a regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „megjött az újabb napi kamu” Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel.

„Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek” – mondta. „Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezer forintos benzinár Magyarországon” – folytatta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé.

Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 03. 17:46
a baloldal mindig hazudik, reggel delben este, ahogy azt gyurcsotanytol tanultak
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 03. 17:38
Tepsi fejű Impexes komcsi. Gagyi mint a Fosti.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 03. 17:33
A Shell egy bűnszövetkezet , ennek a szekértolója volt ez a fa...szkalap Kapitány ......... egy Vasedény bolt volt üzletvezetője. tenyek.hu/politika/2026/01/a-tisza-part-a-shell-lel-illetve-annak-egyik-volt-vezetojevel-akarja-fenyezni-magat-de-vannak-sulyos-kerdojelek
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. március 03. 17:33
A Shell egy bűnszövetkezet , ennek a szekértolója volt ez a fa...szkalap Kapitány .... egy Vasedény bolt volt üzletvezetője. htenyek.hu/politika/2026/01/a-tisza-part-a-shell-lel-illetve-annak-egyik-volt-vezetojevel-akarja-fenyezni-magat-de-vannak-sulyos-kerdojelek
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!