Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij Barátság kőolajvezeték ukrajna európai bizottság orbán viktor

Zelenszkij arcátlanul fenyegette Magyarországot és Szlovákiát – amit tett, azt már Von der Leyenék sem hagyhatják szó nélkül

2026. március 03. 16:21

Az ukrán elnök felrúgta az unióval kötött megállapodását.

2026. március 03. 16:21
null

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Facebookon reagált Volodimir Zelenszkij legfrissebb kijelentésére, miszerint Ukrajnában senkinek nem áll szándékában újranyitni a Barátság kőolajvezetéket, és arra, hogy az ukrán elnök nehezményezte, hogy sem Szlovákia, sem Magyarország „nem mondott nekik köszönetet”.

A miniszterelnök arcátlannak nevezte Zelenszkij megnyilvánulásait, és kiemelte, az ukrán államfő annak ellenére közölte, hogy nem fogja megnyitni a kőolajvezetéket, hogy az unióval kötött megállapodásai kötelezik erre. Orbán Viktor bejelentette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

 „a mai napon levélben tájékoztattam az Európai Bizottság elnökasszonyát, milyen helyzet alakult itt ki.”

Hozzátette, a levélben arra is felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az unió és Ukrajna közötti megállapodásoknak a Barátság kőolajvezetékre vonatkozóan.

„Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – figyelmeztetett.

Már Zelenszkijék sem titkolják: politikai okai vannak, hogy nem indul újra a Barátság vezeték

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij maga mondta ki: Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját, hogy azon Oroszország pénzt keressen. Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot.

Ezt is ajánljuk a témában

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója hétfőn az ATV-nek nyilatkozva megerősítette, hogy valóban politikai okokból nem indult újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül. Hangsúlyozta, bár a technikai feltételek adottak, 

az ukránoktól azt az információt kapták, hogy még nem született döntés a vezeték újraindításáról. Szerinte ezt nehéz lenne technikai hibának minősíteni.

Hernádi hangsúlyozta: „magában a vezetékben károsodás nem történt”, és az ukrán kollégák korábban végig azt kommunikálták, hogy a tűz lokalizálása és eloltása után újraindul az olajszállítás, ám ez nem történt meg.

Nyitókép. MTI/Máthé Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 03. 17:44
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 03. 17:21
Ez már elég indok végre, hogy a gáz és villany szállítást leállítsuk? Kárpátaljai véreink is inkább ülnek sötétben, mint ezt a náci rohadalom bandát kelljen még hónapokig, évekig elszenvedniük. Ha végre leáll minden ipari aktivitás ukiban, az oroszok gyorsabban végeznek a náci alakulatokkal.
Válasz erre
4
0
Tegnap
2026. március 03. 17:14
Brüsszel azért hagyja szó nélkül akármit is csinál a faszpianista, mert a pfizerkurvának a pofája mindig tele van a bohóz zeneszerszámával.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. március 03. 16:46
Pedig de. Hisz ők diktálják a halőrnek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!