Zelenszkij arcátlanul fenyegette Magyarországot és Szlovákiát – amit tett, azt már Von der Leyenék sem hagyhatják szó nélkül

Hozzátette, a levélben arra is felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az unió és Ukrajna közötti megállapodásoknak a Barátság kőolajvezetékre vonatkozóan.

„Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – figyelmeztetett.

Már Zelenszkijék sem titkolják: politikai okai vannak, hogy nem indul újra a Barátság vezeték

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij maga mondta ki: Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját, hogy azon Oroszország pénzt keressen. Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot.