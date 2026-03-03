Megkoronázták a magyar kulcsembert, felült Európa trónjára – már becenevet is kapott

Komoly szakmai elismerésben részesült a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa, Juhász Dorka: a török Galatasaray centerét választották meg a női Euroliga legjobbjának februárban. A díj értékét tovább növeli, hogy a 26 éves klasszis a szakértők és a szurkolók együttes szavazata alapján lett a hónap legértékesebbje egy olyan nemzetközi sorozatban, ahol hemzsegnek a jobbnál jobb kosárlabdázók.

Párját ritkító magyar díj az Euroligában: a dupla duplát átlagoló Juhász Dorka lett február MVP-je (Fotó: AFP/Javier Sorano)

„Dorkasztikus” magyar parádé az Euroligában

A korábban a legmagasabb szintű profi ligát, az amerikai WNBA-t is megjárt – mi több, a Minnesota Lynxszel nagydöntőt játszó – Juhász Dorka fantasztikus teljesítményével, dupla duplás átlagával érdemelte ki a februári MVP-címet: a török topcsapatban 18,7 pontot, 10 lepattanót és 23 pontot tett a közösbe átlagban, emellett a védekezésből is vastagon kivette a részét.