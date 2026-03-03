Ft
juhász dorka Euroleague Women WNBA Galatasaray kosárlabda

Megkoronázták a magyar kulcsembert, felült Európa trónjára – már becenevet is kapott

2026. március 03. 16:32

Juhász Dorka fantasztikus teljesítménnyel lett február hónap legjobbja a női Euroligában. A Galatasaray magyar klasszisa dupla duplát átlagolt az első számú európai kupasorozatban!

2026. március 03. 16:32
null

Komoly szakmai elismerésben részesült a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa, Juhász Dorka: a török Galatasaray centerét választották meg a női Euroliga legjobbjának februárban. A díj értékét tovább növeli, hogy a 26 éves klasszis a szakértők és a szurkolók együttes szavazata alapján lett a hónap legértékesebbje egy olyan nemzetközi sorozatban, ahol hemzsegnek a jobbnál jobb kosárlabdázók.

Juhász Dorka magyar válogatott
Párját ritkító magyar díj az Euroligában: a dupla duplát átlagoló Juhász Dorka lett február MVP-je (Fotó: AFP/Javier Sorano)

„Dorkasztikus” magyar parádé az Euroligában

A korábban a legmagasabb szintű profi ligát, az amerikai WNBA-t is megjárt – mi több, a Minnesota Lynxszel nagydöntőt játszó – Juhász Dorka fantasztikus teljesítményével, dupla duplás átlagával érdemelte ki a februári MVP-címet: a török topcsapatban 18,7 pontot, 10 lepattanót és 23 pontot tett a közösbe átlagban, emellett a védekezésből is vastagon kivette a részét. 

Az Euroliga idevágó posztjához csak úgy záporoztak a gratuláló kommentek: az egyik hozzászóló a kreativitását is megvillantva, némi angol szójátékkal fejezte ki, hogy Juhász – szabad fordításban – 

egészen „dorkasztikus” dolgokat művel, míg több minnesotai drukker abbéli reményének adott hangot, hogy a magyar klasszist egyszer még újra láthatják a helyi WNBA-csapat, a Lynx mezében. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: EuroLeague Women

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. március 03. 17:23 Szerkesztve
akitiosz 2026. március 03. 17:09 Európának nincsen trónja, így arra felülni sem lehet. Akitosz, te nagyon hülye, mi lenne velünk nélküled. :))) Gratulálok, sikerült feltalálnod a gödörben a lyukat. :))) Következő kommentedben bejelenthetnéd,hogy a víz nedves, és a tűz meleg. :)))
Válasz erre
2
0
akitiosz
2026. március 03. 17:09
Európának nincsen trónja, így arra felülni sem lehet.
Válasz erre
0
4
balbako_
2026. március 03. 17:04
Mindig öröm, ha egy magyar ember sikert ér el a világban. Brávó Dorka!
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. március 03. 16:55
Helyes lány.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!