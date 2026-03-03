Megkoronázták a magyar kulcsembert, felült Európa trónjára – már becenevet is kapott

Ilyen sem volt még: magyar kosaras lehet bajnok az Egyesült Államokban
Ráadásul győzelemmel kezdte a nagydöntőt.
Juhász Dorka fantasztikus teljesítménnyel lett február hónap legjobbja a női Euroligában. A Galatasaray magyar klasszisa dupla duplát átlagolt az első számú európai kupasorozatban!
Komoly szakmai elismerésben részesült a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa, Juhász Dorka: a török Galatasaray centerét választották meg a női Euroliga legjobbjának februárban. A díj értékét tovább növeli, hogy a 26 éves klasszis a szakértők és a szurkolók együttes szavazata alapján lett a hónap legértékesebbje egy olyan nemzetközi sorozatban, ahol hemzsegnek a jobbnál jobb kosárlabdázók.
A korábban a legmagasabb szintű profi ligát, az amerikai WNBA-t is megjárt – mi több, a Minnesota Lynxszel nagydöntőt játszó – Juhász Dorka fantasztikus teljesítményével, dupla duplás átlagával érdemelte ki a februári MVP-címet: a török topcsapatban 18,7 pontot, 10 lepattanót és 23 pontot tett a közösbe átlagban, emellett a védekezésből is vastagon kivette a részét.
Az Euroliga idevágó posztjához csak úgy záporoztak a gratuláló kommentek: az egyik hozzászóló a kreativitását is megvillantva, némi angol szójátékkal fejezte ki, hogy Juhász – szabad fordításban –
egészen „dorkasztikus” dolgokat művel, míg több minnesotai drukker abbéli reményének adott hangot, hogy a magyar klasszist egyszer még újra láthatják a helyi WNBA-csapat, a Lynx mezében.
Nyitókép: EuroLeague Women