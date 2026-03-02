Ez nem hangzik jól: rossz hírt közölt a Galatasaray edzője Sallai Rolandról

Azok után, hogy hétközben hosszabbításos mérkőzésen jutott tovább a Galata a torinói BL-meccsén (Sallait sárga lapja miatt már az 59. percben lecserélte edzője), az isztambuliak hétvégén magabiztos, 3–1-es győzelme arattak az Alanyaspor ellen. A magyar játékost nem is nevezték a mérkőzésre, mert a pénteki edzésen jelezte, fájdalmat érez a lábában, ám edzője újságíróknak úgy fogalmazott, nem súlyos a probléma, a szélső néhány napon belül visszatérhet. Egy sérülés sosem jön jókor, de az idény szakaszában kifejezetten nem hiányzik, hogy a magyar kiessen a játékból.

Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra”

– tekintett előre Okan Buruk vezetőedző a hétvégi isztambuli derbire. Azt követi majd a Liverpool elleni BL-párharc, a hónap végén pedig már a magyar válogatottra is várnak feladatok Szlovénia és Görögország ellen – így kiemelten fontos, hogy ismét teljes értékű harcos legyen a labdarúgóból.

A törököknek és Marco Rossinak is szüksége lesz a kiváló formában játszó 28 éves szélsőre, aki a szezonban főleg jobbhátvédként szerepel, de 34 tétmérkőzésen így is szerzett már gólt és kiosztott hat gólpasszt.