Ez nem hangzik jól: rossz hírt közölt a Galatasaray edzője Sallai Rolandról

Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is azért küzd, hogy május végén Budapestre utazhasson a klubcsapatával. Elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása.
Isztambuli edzője nyilatkozott a magyar szélső állapotáról. Sallaira fontos feladatok várnak a közeljövőben.
Egészen jól áll a szénája a szezonban a Galatasaraynak: a török labdarúgó élvonalban szereplő sztárcsapat a bajnokságban négypontos előnnyel vezet, a Bajnokok Ligájában pedig már a Liverpool elleni nyolcaddöntőre hangol.
A párharcban három magyar válogatott játékos is pályára léphet, ha mindannyian egészségesek lesznek! A törökországi légiósnak, Sallai Rolandnak ehhez gyorsan meg kell gyógyulnia, mert a hétvégi bajnokit sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.
Azok után, hogy hétközben hosszabbításos mérkőzésen jutott tovább a Galata a torinói BL-meccsén (Sallait sárga lapja miatt már az 59. percben lecserélte edzője), az isztambuliak hétvégén magabiztos, 3–1-es győzelme arattak az Alanyaspor ellen. A magyar játékost nem is nevezték a mérkőzésre, mert a pénteki edzésen jelezte, fájdalmat érez a lábában, ám edzője újságíróknak úgy fogalmazott, nem súlyos a probléma, a szélső néhány napon belül visszatérhet. Egy sérülés sosem jön jókor, de az idény szakaszában kifejezetten nem hiányzik, hogy a magyar kiessen a játékból.
Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra”
– tekintett előre Okan Buruk vezetőedző a hétvégi isztambuli derbire. Azt követi majd a Liverpool elleni BL-párharc, a hónap végén pedig már a magyar válogatottra is várnak feladatok Szlovénia és Görögország ellen – így kiemelten fontos, hogy ismét teljes értékű harcos legyen a labdarúgóból.
A törököknek és Marco Rossinak is szüksége lesz a kiváló formában játszó 28 éves szélsőre, aki a szezonban főleg jobbhátvédként szerepel, de 34 tétmérkőzésen így is szerzett már gólt és kiosztott hat gólpasszt.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is azért küzd, hogy május végén Budapestre utazhasson a klubcsapatával. Elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása.
Fotó: Instagram / Sallai Roland