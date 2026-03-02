Ft
Törökország Galatasaray Sallai Roland

Ez nem hangzik jól: rossz hírt közölt a Galatasaray edzője Sallai Rolandról

2026. március 02. 20:30

Isztambuli edzője nyilatkozott a magyar szélső állapotáról. Sallaira fontos feladatok várnak a közeljövőben.

null

Egészen jól áll a szénája a szezonban a Galatasaraynak: a török labdarúgó élvonalban szereplő sztárcsapat a bajnokságban négypontos előnnyel vezet, a Bajnokok Ligájában pedig már a Liverpool elleni nyolcaddöntőre hangol.

A párharcban három magyar válogatott játékos is pályára léphet, ha mindannyian egészségesek lesznek! A törökországi légiósnak, Sallai Rolandnak ehhez gyorsan meg kell gyógyulnia, mert a hétvégi bajnokit sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.

Sallai Roland
Kulcsjátékossá vált a Galatasarayban Sallai Roland
Fotó: Ozan Kose/AFP

Sallai-sérülés: a legrosszabbkor

Azok után, hogy hétközben hosszabbításos mérkőzésen jutott tovább a Galata a torinói BL-meccsén (Sallait sárga lapja miatt már az 59. percben lecserélte edzője), az isztambuliak hétvégén magabiztos, 3–1-es győzelme arattak az Alanyaspor ellen. A magyar játékost nem is nevezték a mérkőzésre, mert a pénteki edzésen jelezte, fájdalmat érez a lábában, ám edzője újságíróknak úgy fogalmazott, nem súlyos a probléma, a szélső néhány napon belül visszatérhet. Egy sérülés sosem jön jókor, de az idény szakaszában kifejezetten nem hiányzik, hogy a magyar kiessen a játékból.

Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra”

tekintett előre Okan Buruk vezetőedző a hétvégi isztambuli derbire. Azt követi majd a Liverpool elleni BL-párharc, a hónap végén pedig már a magyar válogatottra is várnak feladatok Szlovénia és Görögország ellen – így kiemelten fontos, hogy ismét teljes értékű harcos legyen a labdarúgóból.

A törököknek és Marco Rossinak is szüksége lesz a kiváló formában játszó 28 éves szélsőre, aki a szezonban főleg jobbhátvédként szerepel, de 34 tétmérkőzésen így is szerzett már gólt és kiosztott hat gólpasszt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Instagram / Sallai Roland

