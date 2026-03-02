Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború robert fico volodimir zelenszkij ursula von der leyen szlovákia magyarország Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor ukrajna

Robert Fico találkozni akar Ursula von der Leyennel a Barátság kőolajvezeték ügyében – a magyar és az ukrán felet is várják

2026. március 02. 19:49

A szlovák miniszterelnök szerint erre a tárgyalásra még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni.

2026. március 02. 19:49
null

Robert Fico találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindításáról - ezt maga a szlovák miniszterelnök jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Erre a tárgyalásra Robert Fico szerint még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán elnök a múlt hét folyamán hívta találkozóra Robert Ficót. 

Ennek lehetséges időpontjával kapcsolatban a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az ukrán elnöki hivatal közlésére hivatkozva hétfőn azt írta, hogy az ukrán fél március 6-át vagy 9-ét ajánlotta.

A magyarokat is várják

A szlovák miniszterelnök az Ursula von der Leyennel javasolt találkozóval kapcsolatban azt mondta: 

a legjobb az lenne, ha ez Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg.

 Ezzel összefüggésben rámutatott: a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindítása jelenleg nem szlovák-ukrán, sem pedig magyar-ukrán probléma.

„Ma ez egy európai-ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Ukrajnáén-e, és saját magának fog kárt okozni – mert a kőolaj a legegyszerűbben ezen a vezetéken keresztül tud elérkezni hozzánk – , vagy végre elismeri, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van ebben a kérdésben” – hangsúlyozta Robert Fico, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte. A miniszterelnök kiemelte: 

a helyzet komoly, és az ügyről pár napon belül tárgyalni akar az EB vezetésével.

A szlovák és magyar igények nagy részét kielégítő kőolajszállítás január 27-én állt le az ukrajnai háború körülményei között, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges. Ez utóbbiról az ukrán fél azt állítja, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása, ugyanakkor az erre vonatkozó kérés ellenére nem tették lehetővé, hogy a fennálló helyzetről szlovák vagy uniós küldöttség meggyőződhessen. Emiatt Szlovákia már korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentették az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását, valamint azt is, hogy Szlovákia nem nyújt több vészhelyzeti segítséget az ukrán elektromos hálózat stabilizálásához.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. március 02. 21:29
Lakos eszter poloska ep képviselöje megszavazta az orosz olaj betiltását.Ennyi.
Válasz erre
0
0
harald
2026. március 02. 21:19
Nem értem, miért akar azzal a Banyával találkozni, aki profi módon tönkrevágta a Bundeswehr -t és az EU-t, kurvája Zselének. Persze értem én :: a kötelző köröket le kell játszani és reménykedem, sarokba és színvallásra akarja szorítani. Ursu, Zselé, krobót tandem rendesen lelepletzte mára magát, egy Rócsild kottából játszanak !!
Válasz erre
1
0
RigbyMordecai
2026. március 02. 21:12
Le kell térdeltetni a vén szottyad Q-t és valami ultimátumot kell neki adni. Ezt nekünk kéne kitalálni, összehozni valami nagyon erőset Ficóval, és ragaszkodni kell hozzá és nem eltérni tőle. A tranzitdíjat sem kellene kifizetni, ez nem tudom, hogy áll most. ... Erről is mondjon le a Q. Ukrajna, hiszen nem szolgáltat a tranzitdíj ellenére sem. Én már nagyon nem látom át különben, hol tartunk az ügyben, ahogy keresgél az ember a neten, mindenféle hülye oldalak mindenfélét írnak, egy mai Portoliós cikk szerint a horvát minielnök ajánlgatja az Adria-vezetékét és milyen olcsó és ideális szerinte .... (Nyasgem, jó barát)... Kíváncsi vagyok, egy hónap múlva hol leszünk, úgy cakumpakk minden ügyben ... Csak ezt a kártékony pöcszongoristát vinné már el az ördög, de sürgősen!. Már csak egy hiányzik ebből a meghülyült világból, hogy K Dzs Un-ra is rájöjjön a dili még jobban és kifingjon pár töltetet a szomszédokra .... és akkor totális lesz az őrület. Remélem, a pakik nyugton maradnak ...
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. március 02. 21:06
Kétségtelen, hogy ideje volna már az üzengetések helyett leülni és tárgyalni, csak attól tarok, hogy ez a tárgyalás is egy újabb időhúzás lesz. De próba, szerencse...Sem Lejjeb asszonyban, sem Zselében megbízni nem lehet...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!