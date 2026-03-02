„Csak azok az országok maradnak talpon, amelyek képesek saját érdekeik mentén dönteni”

Zalai úgy fogalmazott: a különutas politika több esetben igazolódott, de az eredményes érdekérvényesítéshez szövetségesekre is szükség van.

Külpolitikai prioritások: biztonság és szövetségek

Magyar Levente a külpolitikai prioritások között első helyen említette a biztonsági kihívásokat. A legfontosabb célnak azt nevezte, hogy Magyarország ne sodródjon bele fegyveres konfliktusokba. Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonított a szövetségeskeresésnek és a stratégiai partnerségek építésének. Külön hangsúlyozta az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolat fontosságát, amely szerinte nemcsak a NATO keretein belül, hanem kétoldalú viszonylatban is meghatározó jelentőségű.

A külpolitikai kommunikáció kérdésében Kovács Zoltán azt emelte ki, hogy

nem ideológiai logika mentén kell megszólalni, hanem az eltérő nemzeti érdekek realitásából kell kiindulni.

Szerinte különösen a szomszédos országokkal való viszonyban fontos az őszinte és világos kommunikáció arról, hogy mi Magyarország érdeke. Úgy vélte, a nemzetközi térben akkor lehet hatékonyan képviselni az ország álláspontját, ha egyértelműen és következetesen kiállunk a magyar érdekek mellett.

A tudomány szerepe a külpolitikában

A beszélgetés kitért a tudományos szféra szerepére is. Zalai Csaba hangsúlyozta, hogy az egyetemek és kutatóintézetek feladata a globális kihívások elemzése és a döntéshozók számára releváns válaszok kidolgozása.

A tudomány hidakat képez az országok között, és növeli Magyarország nemzetközi láthatóságát.

Az NKE szerepét abban látta, hogy a magyar nemzeti érdekek mentén képez szakembereket, akik a közigazgatásban, a diplomáciában és a biztonságpolitikában tudják kamatoztatni tudásukat.

Magyar Levente zárásként úgy fogalmazott: minden nagyhatalmat abban kell érdekeltté tenni, hogy felismerje, Magyarország sikeréből számára is előny származik. Kovács Zoltán pedig megerősítette: a nemzetközi térben következetesen és határozottan ki kell állni a magyar érdekek mellett.

Fotó: A szerző felvétele

A konferencia utolsó panelében arra keresték a választ, hogy mi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepe a magyar diplomácia eredményeiben. A panelbeszélgetésen Ugrósdy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára, a Politikai Igazgatói Iroda vezetője, Liliana Śmiech, az NKE nemzetközi főigazgatója és Prőhle Gergely, az NKE EJKK John Lukacs Intézetének programokért felelős igazgatója fejtették ki álláspontjaikat Tárnok Balázs, az EJKK JLI kutatásért felelős igazgatója moderálásával.

Az esemény így nem csupán jubileumi alkalom volt, hanem stratégiai helyzetértékelés is: miként tud Magyarország egy átalakuló nemzetközi rendszerben saját szempontjai szerint cselekedni, és miként válhat valóban kulcsállammá egy változó világban, mindezt a Ludovika egyetem támogatásával.