A britek szerint még mindig nem állnak háborúban Iránnal, noha a perzsák lőtték a bázisukat Cipruson

Akrotiri az Egyesült Királyság fő légibázisa a közel-keleti műveletekhez, és az elmúlt években az úgynevezett IS csoport elleni missziókhoz használták Szíriában és Irakban, valamint a jemeni húszi célpontok támadásához.

Irán ballisztikus rakétákkal rendelkezik, „amelyek a Perzsa-öbölre irányulnak, és elengedhetetlen, hogy ezeket a rakétavetőköt kiiktassák ezekkel a teljesen meggondolatlan támadásokkal szemben” – mondta Falconer a BBC-nek.

Brit tisztviselők szerint vasárnap késő este egy támadó drón csapódott be a ciprusi brit légibázis, az RAF Akrotiri kifutópályájára. Sérültek nem voltak, és a kár „minimális” volt, de a támadás azt jelentette, hogy az EU területét is elérte a konfliktus.

A ciprusi kormány közölte, hogy hétfőn két Ciprus felé tartó drónt fogtak el.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek fokozódásával Nagy-Britannia a múlt hónapban további F-35-ös harci repülőgépeket, radarokat, drónellenes rendszereket és légvédelmi eszközöket telepített Akrotiriba, „védelmi intézkedések” részeként. A brit védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy a bázison élő brit személyzet családtagjait óvintézkedésként a közeli szállásokra költöztetik.