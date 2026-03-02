Ft
háború egyesült királyság nagy - britannia hamish falconer irán

A britek szerint még mindig nem állnak háborúban Iránnal, noha a perzsák lőtték a bázisukat Cipruson

2026. március 02. 18:24

Egyre kínosabb a munkáspárti vezetés kommunikációja az iráni háború körül.

2026. március 02. 18:24
null

Nagy-Britannia nem áll háborúban, jelentette be a brit kormány hétfőn. Ezt a kijelentést annak ellenére tették, hogy engedélyezték az Egyesült Államoknak a brit bázisok használatát az Iránnal folytatott háborúban, és a ciprusi királyi légierő bázisát is teheráni gyártmányú drón támadta meg.

 

„Az Egyesült Királyság nem áll háborúban” 

mondta Hamish Falconer közel-keleti miniszter az Euronews jelentése szerint. 

Akrotiri az Egyesült Királyság fő légibázisa a közel-keleti műveletekhez, és az elmúlt években az úgynevezett IS csoport elleni missziókhoz használták Szíriában és Irakban, valamint a jemeni húszi célpontok támadásához.

Irán ballisztikus rakétákkal rendelkezik, „amelyek a Perzsa-öbölre irányulnak, és elengedhetetlen, hogy ezeket a rakétavetőköt kiiktassák ezekkel a teljesen meggondolatlan támadásokkal szemben” – mondta Falconer a BBC-nek.

Brit tisztviselők szerint vasárnap késő este egy támadó drón csapódott be a ciprusi brit légibázis, az RAF Akrotiri kifutópályájára. Sérültek nem voltak, és a kár „minimális” volt, de a támadás azt jelentette, hogy az EU területét is elérte a konfliktus. 

A ciprusi kormány közölte, hogy hétfőn két Ciprus felé tartó drónt fogtak el.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek fokozódásával Nagy-Britannia a múlt hónapban további F-35-ös harci repülőgépeket, radarokat, drónellenes rendszereket és légvédelmi eszközöket telepített Akrotiriba, „védelmi intézkedések” részeként. A brit védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy a bázison élő brit személyzet családtagjait óvintézkedésként a közeli szállásokra költöztetik.

Nyitókép: Etienne TORBEY / AFP

SzkeptiKUSS
2026. március 02. 18:28
Komoly Irán térségéből származó diaszpórával rendelkeznek. Fosnak mint az állat, hogy rengeteg "haragos" lesz köztük.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. március 02. 18:28
Hűvös britek, magas ingerküszöbbel. Vagy ők is tagjai a béketanácsnak, de már szégyenlik.
Válasz erre
0
0
