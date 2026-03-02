A Tankcsapda új oldalát mutatja be, a legszürreálisabb metálénekesnő pedig Budapestre érkezik – 5 különleges rockkoncert márciusban

a popzene kedvelőinek túl karcos és kemény, a Pantera-rajongóknak pedig túl dallamos és lágy.

Elmenni viszont nem lehet mellette, az amerikai énekesnő a metalcore-t, a nu metalt, az elektronikus zenét és még kitudja, hány műfajt gyúr össze hagyományos könnyűzenével, az olykor kaotikus hangzása pedig tökéletesen rezonál a Z- vagy az Y-generáció lelkiállapotával. Mindezt pedig különleges, már-már Lady Gagára vagy Marilyn Mansonra hajazó látványvilággal fejeli meg élőben olyan hatásosan, hogy kétszer Grammy-re is jelölték a legjobb metálelőadás kategóriájában

A siker nem maradt el, nem véletlenül tartják sokan a jelenlegi legizgalmasabb énekesnőnek a keményebb zenében, ugyanis nem igazán lehet kiszámítani, mivel rukkol elő legközelebb. Ugyanis a legváltozatosabb előadókkal dolgozott már együtt, van közös dala mások mellett a Babymetallal, a Bad Omens-szel, a Knocked Loose-zal, nemrég pedig Amy Lee-vel Evanescence-ből és Courtney LaPlante-tal Spiritboxból adott ki közös dalt, azaz kis túlzással a modern rock összes spektrumát bejárta.

Viszont, ha megnézzük az olyan relatív friss, hihetetlen mainstream sikereket előre előadókat, mint Yungblud vagy a Twenty One Pilots, akkor világos látszik, jelenleg a műfajok változatos keverése az, ami igazán elkapja a fiatalokat, nem véletlen, hogy Poppy is kezd felkapaszkodni az említett nevekhez. Itthon egyébként már akkor nagy felhajtás volt körülötte, amikor 2022-ben az Akvárium Klubban lépett volna, de azt a turnét annyiszor kellett átszervezni a járvány miatt, hogy végül elmaradt a budapesti bemutatkozása, most azonban gyaníthatóan teltházat vonz majd.