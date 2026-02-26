Ft
concerto budapest keller andrás mozart koncert budapest

Concerto Budapest: vasárnapi randevú Mozarttal (X)

2026. február 26. 14:23

Idén is egész napos koncertsorozatot szentel a Zeneakadémián a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak, vagyis inkább sokak közös és olthatatlan Mozart-rajongásának a Concerto Budapest szimfonikus zenekar, amelynek immár 2018 óta töretlen hagyománya, hogy a tavasz első hónapjában évről évre megrendezi a Mozart-napot.

2026. február 26. 14:23
null

Kamaraművektől a versenyművekig számtalan műfaj reprezentálja Mozart művészetét a 2026. március 8-i zenei ünnep három koncertjén, melyekre már megkezdődött a jegyek értékesítése. A nap sztárvendége ezúttal az utóbbi évtizedek egyik legünnepeltebb zongoraművésze, „a zongora nagyasszonyaként” emlegetett Elisabeth Leonskaja, Szvjatoszlav Richter egykori duópartnere, a Concerto Budapest visszatérő vendégművésze, akinek 2024-es koncertjei mellett, Keller András fő-zeneigazgató meghívására mesterkurzusa is volt Budapesten. A vasárnap folyamán a Keller András, illetve Takács-Nagy Gábor vezényelte zenekar mellett fellép még Berecz Mihály zongoraművész, a Keller Quartet (Keller András, Környei Zsófia hegedű, Szűcs Máté brácsa, Fenyő László cselló) és a Concerto Winds (Klenyán Csaba klarinét, Mohai Bálint fagott, Tóth Bálint kürt).

A Mozart-nap ebben az évben is sokszínű programmal várja az érdeklődőket. A délelőtt 11 órakor kezdődő koncerten a Szabadkőműves gyászzene (K. 477), az Esz-dúr sinfonia concertante (K. 364) és a c-moll mise (K. 427) hangzik el. A 15 órai hangversenyen a c-moll adagio és fúgát (K. 546), az Esz-dúr zongoranégyest (K. 493) és az Esz-dúr zongoraötöst (K. 452) hallgathatja meg a közönség. A 19.30 órakor kezdődő zárókoncert műsorán pedig A varázsfuvola nyitánya (K. 620), az Esz-dúr („Jeunehomme”) zongoraverseny (K. 271), az Esz-dúr versenymű két zongorára (K. 365), valamint az Esz-dúr szimfónia (K. 543) szerepel.

Az is hagyományos eleme a Concerto Budapest Mozart-napjának, hogy a koncertekkel párhuzamosan két alkalommal is (11 és 15 órakor) izgalmas programmal várja a gyermekeket a Zeneakadémia kupolatermében Simon Izabella zongoraművész.

„Világos, tiszta, szép emlékként marad meg bennem ez a nap egész életemen át. Mintegy távolról, halkan csengnek még fülembe Mozart muzsikájának varázshangjai” – írta kétszáz éve Franz Schubert egy napjáról, amelyet nagy és általa olyannyira csodált pályaelődjének zenéjével töltött. E maradandó élmény újrateremtése a Concerto Budapest szimfonikus zenekar szándéka idén is az egynapos fesztivállal, melynek művészeti vezetője Keller András, a Concerto Budapest fő-zeneigazgatója, házigazdája pedig Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója.

Jegyek és részletes program elérhető a Concerto Budapest weboldalán:

https://concertobudapest.hu/v/mozart-nap-2026/

Nyitókép és képek: Concerto Akadémia

