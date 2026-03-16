Itt lép ringbe Menczer Tamás – ez lesz a választás egyik legizgalmasabb helyszíne április 12-én

A 2026-os országgyűlési választás egyik figyelemre méltó küzdelme Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületében várható, amelynek központja Pilisvörösvár. A térség az utóbbi években a fővárosi agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő része lett, és politikai szempontból is egyre nagyobb jelentőséget kap. A kormánypártok a körzetben Menczer Tamást indítják, aki országosan ismert politikus, a Fidesz kommunikációs igazgatója és korábbi külügyi államtitkár. A 2022-es országgyűlési választáson Pest megye 2-es számú választókerületében, a Budakeszi-központú körzetben szerzett egyéni mandátumot. A választás a mandátumon túl presztízsokokból is fontos: szimbolikus jelentősége van annak, hogy a kormánypárt meg tudja-e őrizni befolyását az egyre változatosabb preferenciákat mutató budai agglomerációban.

Új tanuszodát avattak Pilisvörösváron 2025-ben

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Sokszínű új körzet

A Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület a körzethatárok 2024. végi módosítása nyomán nyerte el mostani formáját. Részben olyan települések tartoznak ide, amelyek korábban is Menczer választókerületében voltak, és hagyományosan erős kormánypárti támogatottságot mutattak – ide­sorolható Zsámbék, Perbál, Piliscsaba és Solymár. Az új körzet kialakításakor a választókerülethez került Pilisvörösvár, Budakalász és Csobánka, ami némileg átrendezheti az erőviszonyokat.