tisza párt menczer tamás pilisvörösvár fidesz pest vármegye választás budapest

Itt lép ringbe Menczer Tamás – ez lesz a választás egyik legizgalmasabb helyszíne április 12-én

2026. március 16. 11:52

Pest vármegye 3-as választókerülete 2026 egyik legizgalmasabb politikai csataterévé válhat. A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás ebben a körzetben indul, legfőbb ellenfele a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea.

Kovács András
A 2026-os országgyűlési választás egyik figyelemre méltó küzdelme Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületében várható, amelynek központja Pilisvörösvár. A térség az utóbbi években a fővárosi agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő része lett, és politikai szempontból is egyre nagyobb jelentőséget kap. A kormánypártok a körzetben Menczer Tamást indítják, aki országosan ismert politikus, a Fidesz kommunikációs igazgatója és korábbi külügyi államtitkár. A 2022-es országgyűlési választáson Pest megye 2-es számú választókerületében, a Budakeszi-központú körzetben szerzett egyéni mandátumot. A választás a mandátumon túl presztízsokokból is fontos: szimbolikus jelentősége van annak, hogy a kormánypárt meg tudja-e őrizni befolyását az egyre változatosabb preferenciákat mutató budai agglomerációban.

Új tanuszodát avattak Pilisvörösváron 2025-ben
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Sokszínű új körzet

A Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület a körzethatárok 2024. végi módosítása nyomán nyerte el mostani formáját. Részben olyan települések tartoznak ide, amelyek korábban is Menczer választókerületében voltak, és hagyományosan erős kormánypárti támogatottságot mutattak – ide­sorolható Zsámbék, Perbál, Piliscsaba és Solymár. Az új körzet kialakításakor a választókerülethez került Pilisvörösvár, Budakalász és Csobánka, ami némileg átrendezheti az erőviszonyokat.

A Budapesttől északnyugatra fekvő agglomerációs települések – köztük Pilisvörösvár, Pomáz és Budakalász – az előző évtizedben jelentős népességnövekedést tapasztaltak. Sok olyan lakos költözött ide a fővárosból, akinek magas iskolai végzettsége és stabil egzisztenciája van. Ez a társadalmi összetétel politikai értelemben is sokszínűbbé teszi a térséget, ami növeli a választás kiszámíthatatlanságát.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 16. 13:10
sok sikert ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Fck fcbk
2026. március 16. 12:17
Nógrád megyében, a kis Kazár faluban épült egy új bölcsőde, amelynek költsége nagy vitát váltott ki. Az intézmény kb. 677 millió forintból épült, és mindössze 12 férőhelyes.Ez azt jelenti, hogy egyetlen bölcsődei férőhely nagyjából 56 millió forintba került. A bölcsőde egy kb. 300 m²-es épület, egy körülbelül 1600 lakosú településen. A beruházás azért került a közbeszéd középpontjába, mert sokan úgy vélik, hogy ekkora összegből jóval több férőhelyet vagy akár több intézményt is lehetett volna létrehozni
Antonova
2026. március 16. 12:14
Hajrá Menczer Tamás! Hajrá Fidesz! Hajrá MAGYAROK!🇭🇺
mlotta
2026. március 16. 11:59
Volodimir Zelenszkij soha nem fogja helyreállítani az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül, amely az orosz olaj Szlovákiába és Magyarországra történő szállításának legfontosabb artériájaként szolgál – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.
