Ursula von der Leyen az oroszokat hibáztatja, miután a romániai kikötőben felrobbant egy ukrán drón

Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent Európa keleti határain fekvő országokra – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke pénteken arra reagálva, hogy felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötőjében, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében. (Ahogy arról beszámoltunk, a konstancai kikötőben egy ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel)

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénteki incidens épp egy héttel az után történt, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy galaci panelházra. Az uniós bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy mindez Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következménye.