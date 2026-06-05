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háború ursula von der leyen románia európai bizottság oroszország

Ursula von der Leyen az oroszokat hibáztatja, miután a romániai kikötőben felrobbant egy ukrán drón

2026. június 05. 14:25

Oroszország háborúja egyre közvetlenebbül fenyegeti a keleti határokon fekvő országokat – írta az Európai Bizottság elnöke.

2026. június 05. 14:25
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Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent Európa keleti határain fekvő országokra – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke pénteken arra reagálva, hogy felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötőjében, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében. (Ahogy arról beszámoltunk, a konstancai kikötőben egy ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel)

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénteki incidens épp egy héttel az után történt, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy galaci panelházra. Az uniós bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy mindez Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következménye.

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„Teljes szolidaritást vállalunk minden olyan tagállammal, mely ki van téve ezeknek a fenyegetéseknek”

– fogalmazott von der Leyen, majd azt mondta: az uniós válasznak a helyzet fontosságához kell igazodnia.

Közölte továbbá: Európa hatalmas összegeket fektet a drónok elleni képességekbe, a légvédelembe és a korai figyelmeztető rendszerekbe. A védelmi képességek fejlesztését szolgáló SAFE-program segíteni fog egy erősebb Románia és egy erősebb Európa felépítésében – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében szolidaritását fejezte ki Romániával, majd kijelentette: az EU megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét minden tagállam biztonsága mellett.

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(MTI) 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 13 komment

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palicsi-2
2026. június 05. 14:57
Ja, a Putyin, meg a Zóbáán!
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nemmondom-3
2026. június 05. 14:57
Szabadjon javasolni, hogy pár év múlva megnéznék egy videót erről a csesznye vénasszonyról.
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Lilyana2
2026. június 05. 14:56
Ursula, a te rohadt fejedet kellett volna már rég felrobbantani! Még mielőtt kiprovokáltátok a háborút!!!
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Csigorin
2026. június 05. 14:49
ez TELJESEN hulye. az ukranok lovik a romanokat, de az oroszok tehetnek rola, logikus...
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