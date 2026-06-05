Sajtóhír: ukrán gyártmányú tengeri drón robbant fel a romániai kikötőben

Rendkívüli: hatalmasat robbant egy tengeri drón Románia egyik legfontosabb kikötőjében (VIDEÓ)
A tengeri életmentő ügynökség közvetlen közelében.
Oroszország minden olyan értelmezést elutasít, amely Moszkvát teszi felelőssé a konstancai incidensért.
Ahogy arról beszámoltunk, felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok.
Oroszország bukaresti nagykövetsége szerint a konstancai kikötőben egy ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel, amelyet
„a kijevi rezsim civil célpontok elleni terrorista cselekményekre használ”
a fekete-tengeri közlekedés biztonságát veszélyeztetve. A külképviselet elutasított minden olyan értelmezést, amely közvetve vagy közvetlenül Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.
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A tengeri életmentő ügynökség közvetlen közelében.
(MTI)
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP