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Moszkva dróntámadás NATO Kijev Románia

Sajtóhír: ukrán gyártmányú tengeri drón robbant fel a romániai kikötőben

2026. június 05. 13:28

Oroszország minden olyan értelmezést elutasít, amely Moszkvát teszi felelőssé a konstancai incidensért.

2026. június 05. 13:28
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Ahogy arról beszámoltunk, felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok. 

Oroszország bukaresti nagykövetsége szerint a konstancai kikötőben egy ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel, amelyet 

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a fekete-tengeri közlekedés biztonságát veszélyeztetve. A külképviselet elutasított minden olyan értelmezést, amely közvetve vagy közvetlenül Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.

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(MTI) 

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 40 komment

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Sorrend:
Ludovico_Castiglione
2026. június 05. 14:37
Canadianalenka 2026. június 05. 13:49 Agymosott ruszki ribi. LisaCanadian 2026. június 05. 14:01 Kuss! CanadianLisa 2026. június 05. 14:04 Hű de intelligens vagy. Bevetted? Most komolyan, aki ilyen poszttal égeti magát, annak mennyi lehet az IQ-ja? Dear Canadian, Mégis mit mondjon erre? Agymosottnak nevezel mást, pont te, akit elvakít az oroszgyűlölet, és a nyugati média minden abszurd oroszellenes hazugságát kritika nélkül bekajálod? Te vagy itt az igazi agymosott, kb akkor megálltál az önálló gondolkodásban, amikor kivándoroltál. Azóta a világ sokat változott, de te alig vettél észre ebből valamit.
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2
0
madre79
2026. június 05. 14:35
Ez a kanegér nem nyugszik és még ezt favorizálja Ursula Mp és mások! Személy szerint megállítanám és véget vetnék ennek a szörnyű háborúnak!
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1
0
magnusminor
2026. június 05. 14:23
Képzeljük csak el, mennyi gazemberséget és háborús bűncselekményeket mesélnének el az ukikról a brit, német és USA katonai irányítók, ha szabad lenne nekik!
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3
0
analysator
2026. június 05. 14:05
Orbán Anita már berendelte az ukrán nagykövetet?
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7
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