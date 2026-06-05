Sajtóhír: ukrán gyártmányú tengeri drón robbant fel a romániai kikötőben

Ahogy arról beszámoltunk, felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok.

Oroszország bukaresti nagykövetsége szerint a konstancai kikötőben egy ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel, amelyet