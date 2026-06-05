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románia drón robbanás

Rendkívüli: hatalmasat robbant egy tengeri drón Románia egyik legfontosabb kikötőjében (VIDEÓ)

2026. június 05. 10:44

A tengeri életmentő ügynökség közvetlen közelében.

2026. június 05. 10:44
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Felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok – közölte a román védelmi minisztérium.

A robbanás akkor következett be, amikor a hatóságok lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a parti őrség és a minisztérium szakemberei vizsgálták.

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A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe, a román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robban fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 05. 11:26
"auditorium - 2026. június 05. 10:58" "Akkor kinek érdeke a Nato országokba lőni drónokat ?" Te itt most az orosz propagandát nyomod? Nem világos, hogy aki nem az EU hiteles szakértőinek véleményét közli, az Putyin bérenc?
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. június 05. 11:26
auditorium 2026. június 05. 10:58 de facto a NATO első perctől kezdve benne van a háborúban Egyedül a katonák ukrán zsoldosok. A pénz, fegyver, irányítás NATO. a Lengyelországban leesett ukrán drón óta az ukránok, az utóbbi időben pedig a hajlandók is azon kínlódnak, hogy úgy oldják meg a NATO belépését a háborúba, hogy de iure, ott se voltak Csak a lengyelek, románok, baltiak eddig kibújtak a pancser szerepből Félek, hogy a mi PoloskaPötinknek nics ennyi esze és egy szelfi öröméért sikertelenül megmerényeli Zselét Budapesten, Orbán ürgebőrbe öltözött orosz ügynökeivel, ami casus belli lesz Oroszország irányába
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 05. 11:24
NATO 5.cikkely tipikus esete. Az ukránok maguk büszkélkednek azzal, hogy ők üzemeltetik a világ első tengeri drón flottáját. Itt a weboldaluk, várják a felajánlásokat: u24.gov.ua/navaldrones Szóval ezt az incidenst nehéz volna ráfogni az oroszokra. Nemrég a görög Lefkos szigeten ért partot egy ilyen drón, egy nappal azután, hogy orosz LNG szállító hajót támadtak Málta partjainál. Görög halászok találták meg, és bevontatták a kikötőbe mert nem tudták mi az. A románok tudták, de ők mindig hazudnak. Akkor most ki is az igazi ellenség? Terroristákat támogatnak akik az adományaikkal segítik a NATO területén végrehajtott hadműveleteket?
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3
0
Treeoflife
•••
2026. június 05. 11:23 Szerkesztve
Arról nem írtak, hogy az a drón milyen nemzetiségű volt ... akkor biztosan nem orosz, azt közölték volna. De lehet, hogy annyira elporlott, hogy az már megállapíthatatlan, ezért bármit rá lehet fogni - pl. akár még azt is, hogy nemzet-semleges volt?
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4
0
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