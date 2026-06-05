Rendkívüli: hatalmasat robbant egy tengeri drón Románia egyik legfontosabb kikötőjében (VIDEÓ)

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták
Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
A tengeri életmentő ügynökség közvetlen közelében.
Felrobbant egy tengeri drón pénteken Romániában, a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében, nincsenek áldozatok – közölte a román védelmi minisztérium.
A robbanás akkor következett be, amikor a hatóságok lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a parti őrség és a minisztérium szakemberei vizsgálták.
A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe, a román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robban fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP