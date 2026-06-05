Rendkívüli: hatalmasat robbant egy tengeri drón Románia egyik legfontosabb kikötőjében (VIDEÓ)

A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamely romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe, a román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányított szerkezetekhez hasonló drónról van szó, amely azt követően robban fel, hogy működésbe lépett az önmegsemmisítő rendszere.