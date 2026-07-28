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orosz drónok brüsszel románia

Betörtek az orosz drónok Romániába, rögtön lépett az EU

2026. július 28. 18:26

Szándékos akciót sejtenek Brüsszelben az eset mögött.

2026. július 28. 18:26
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Bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés és a Lettország kelet-ukrajnai tiszteletbeli konzulátusát ért támadás miatt az uniós külügyi szolgálat - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője kedden Brüsszelben.

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Anouar El Anouni hangsúlyozta: az unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez Oroszország részéről felelőtlen cselekmény, amely súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét.

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Kiemelte, hogy Románia és Lettország teljes uniós szolidaritásra és támogatásra számíthat. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett a nemzetközi jogon alapuló átfogó, igazságos és tartós béke megteremtése mellett Ukrajnában - tette hozzá.

A szóvivő közölte azt is, hogy az EU továbbra is nyomást kíván gyakorolni Oroszországra az Ukrajna elleni agressziós háború befejezése érdekében, többek között újabb szankciók révén. Emlékeztetett arra, hogy az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője új szankciós javaslatot terjesztett elő, amely további orosz személyek és szervezetek jegyzékbe vételét célozza.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió eltökéltsége Ukrajna és az ukrán nép támogatása mellett erősebb, mint valaha.

Ariana Podesta uniós szóvivő hozzátette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában részvétét fejezte ki az áldozatok és hozzátartozóik felé. Az elnök bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország ismét tanúbizonyságát adta a diplomácia teljes semmibevételének azzal, hogy elpusztította Lettország tiszteletbeli konzulátusát.

Az Európai Bizottság elnöke egyúttal ismét megerősítette az Európai Unió rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország kétségbeesetten próbálja megtörni Ukrajna kitartását, és miközben elveszíti a saját maga által indított háborút, Ukrajna elszántsága változatlan, Európa pedig továbbra is mellette áll.

Nyitókép:MTI/EPA/Robert Ghement

 

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
pandalala
2026. július 28. 20:13
"lépett az EU" .... :-DD
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0
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bagoly-29
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2026. július 28. 20:03 Szerkesztve
S hisztizneki az oláhok! Elflejetik, hogy milyen hosszú közös határuk van a hoholokkal, s milyen közel van Odessza is. Amúgy, arra sincs bizonyíték, hogy orosz drónokról van-e szó.
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rottyos-ducse
2026. július 28. 19:56
Nem bekeretni kell, hanem atomot a mocskos ruszkiknak
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billysparks
2026. július 28. 19:44
Az EU vezetése a posztmodern Mothy Python.
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