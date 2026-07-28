Betörtek az orosz drónok Romániába, rögtön lépett az EU

Ariana Podesta uniós szóvivő hozzátette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában részvétét fejezte ki az áldozatok és hozzátartozóik felé. Az elnök bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország ismét tanúbizonyságát adta a diplomácia teljes semmibevételének azzal, hogy elpusztította Lettország tiszteletbeli konzulátusát.

Az Európai Bizottság elnöke egyúttal ismét megerősítette az Európai Unió rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország kétségbeesetten próbálja megtörni Ukrajna kitartását, és miközben elveszíti a saját maga által indított háborút, Ukrajna elszántsága változatlan, Európa pedig továbbra is mellette áll.

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