Nagy mértékben csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban

A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban - közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Jelezte, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.