Nagy mértékben csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban

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Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.
A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban - közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.
Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Jelezte, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.
Hozzátette: ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.
(MTI)
Nyitókép: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP