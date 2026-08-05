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érvény gajdos lászló harmadfokú hőségriasztás

Nagy mértékben csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban

2026. augusztus 05. 08:25

Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.

2026. augusztus 05. 08:25
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A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban - közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Jelezte, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.

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Hozzátette: ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.

(MTI)

Nyitókép: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP


 

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
macska
2026. augusztus 05. 11:02
Nagyszerű ez a csapat. Aszálykárt a gazdáknak nem térit, kiskerte se locsoljunk. Bravó.
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sanya55-2
2026. augusztus 05. 10:24
Kifogyott az üzletekbe, a pótlás nem érkezik, mert drága a gázolaj
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marciTm
2026. augusztus 05. 10:13
b+!a gajdos!lapozzunk!
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1
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Lacika11
2026. augusztus 05. 10:01
Hazudik…..
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1
0
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