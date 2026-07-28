Egyelőre sehol sincs a kormány vízügyi cselekvési terve

Korábban még azt ígérte Magyar Péter és a Tisza Párt élő környezetért felelős minisztere, Gajdos László, hogy az aszályhelyzet súlyosságára tekintettel azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési tervet dolgoznak ki. A bejelentés szerint a cél az lett volna, hogy már ezen a nyáron kézzelfogható javaslatokat adjon a rendkívüli szárazság hatásainak mérséklésére. A tervből azonban azóta sem látott semmit a nyilvánosság, és a Magyar Nemzet megkeresésére sem érkezett válasz.

Gajdos László korábban a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében korábban azt írta: áttekintették Magyar Péterrel a hamarosan felálló Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatait. Hangsúlyozta, hogy az aszály nem várja meg az új kormány megalakulását, ezért már akkor megkezdték a munkát egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállításán. A politikus akkor azt is közölte, hogy céljuk a politikai kinevezettek helyett szakmai alapú vízigazgatás megteremtése, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítása és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítása.