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róka vadászat gajdos lászló

Gajdos László kezdeményezi a „legkegyetlenebb vadászati” forma betiltását

2026. július 15. 11:16

Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni – hangsúlyozta a miniszter.

2026. július 15. 11:16
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Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.

Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nemcsak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni – hangsúlyozta keddi videóüzenetében a tárcavezető.

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Nyitókép: MTI/Katona Tibor

 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
elmedoki
2026. július 15. 13:36
Idézet következik a kólásdobozoktól: "Nagy segítség ez a magyar családoknak."
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1
0
barang-2
2026. július 15. 13:22
ok, de akkor a rókáknak is tiltsuk meg, hogy kirabolják a fészekaljakat, mert az pont olyan kegyetlen dolog. Ezen kívül azonnal kezdjük mega a rókák szexuális edukációját, és ismertessük meg velük a szingli lét szépségeit.
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1
0
Swansea2688
2026. július 15. 13:12
Lényeges probléma! Inkább a vízzel foglalkoznál, b@szod!
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4
0
survivor
2026. július 15. 13:08
Veszett róka- jó róka..🦊
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2
0
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