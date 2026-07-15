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róka vadászat kotorékozás betiltásáról

A kotorékozás betiltásáról

2026. július 15. 11:32

Akik a kotorékozás betiltását kezdeményezték, már az agarászatra fenik a fogukat, aztán majd jön a többi kutyázás, végül a vadászat teljes betiltása, ne legyenek illúzióink.

2026. július 15. 11:32
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Bódi Ábel
Bódi Ábel
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„A kotorékozás betiltásáról (szakmabeliként, vadászként, agarászként) azt tudom mondani, hogy az utódneveléskor végzett kotorékozást én speciel nem támogatom, mert azt gondolom, hogy ami rókát az azidőn kívül nem tudunk megfogni, azt akkor már ne zargassuk - van szíve a vadásznak is. De nem ellenzem!
És ez egy fontos pont (!), mert ekkor és ezzel a módszerrel tudjuk a leghatékonyabban apasztani a létszámukat, márpedig kiemelt (természetvédelmi) jelentőségű területeken - például ott, ahol túzok él, vagy ahol súlyos gazdasági kárt okozhat - muszáj minden eszközzel "harcolni" ellenük. A legnagyobb baj a miniszter állásfoglalásával az, hogy ezzel megnyitja a kaput a "slippery slope-on". Azok ugyanis, akik a kotorékozás betiltását kezdeményezték, már az agarászatra fenik a fogukat, aztán majd jön a többi kutyázás, végül a vadászat teljes betiltása, ne legyenek illúzióink.
Persze nem csak a védett madarak, gyíkok, stb. miatt fontos a rókák gyérítése. Mióta az orosz-ukrán háború elkezdődött, az onnan nyugat felé menekülő vad súlyos egészségügyi problémák okozója. A hazai veszettség elleni immunizálás jól működő program volt, szinte teljesen eltűnt ravaszdik között a kór. Ellenben az utóbbi években a keleti országrészben már volt fertőzött egyed, nem is egy, hogy az emberre, vagy társállatunkra, az ebekre veszélyes parazitózisokat ne is említsük. Remélni tudom, hogy a törvény megengedőbb lesz a hangzatos „betiltani” lózungnál és valódi szakmai – és nem társadalmi – egyeztetés lesz a témában. Akit részletesebben érdekel ez a téma, a NIMRÓD Vadászújságban hónapokig foglalkoztak az üggyel kiváló tollú és szakmailag is kifogásolhatatlan szakírók.”

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Nyitókép: MTI/Katona Tibor

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. július 15. 13:43
A tacskom tiltakozik a kotorekozas betiltasa ellen Szerinte tobb kotorekozas kell
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Szuperszig
2026. július 15. 13:22
Szerintem is sokkal humánusabb a kotorék vadakat, rókákat, borzokat elgázosítani, úcs gyak órákon keresztül szenvednek.... Igen nagy hozzáértők ezek, aztán meg vernyognak, hogy a vaddisznók ott fürdenek a budai villájuk medencéjében, meg a balatoni vízparti nyaralójuk kertjét túrják.
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1
tikkadt-szocske
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2026. július 15. 13:18 Szerkesztve
Az idióta vadvédő ötletek csúcsa a barnamedve védetté nyilvánítása volt. Romániában rettegve barangolsz a Székelyföld hegyeiben, mert semmi kedved megtapasztalni a medvével való találkozás gyönyöreit. Persze az okosok megint minden incidenst az emberek nyakába varrnak, mert okoskodni mindig könnyebb, mint kiszámolni és betartani azt, hogy hány maci életterét képes biztosítani egy adott terület. Amúgy meg, a ( fegyverrel való ) vadászat az emberrel egyidős.
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lofejazagyban-2
2026. július 15. 12:52
sajnos a vadásztársaságok hihetetlenül kiváltságosak pl. a vadkárok esetében. A kiváltságaik miatt lehetnek olcsók, és ezért jönnek a német és olasz vadászok ide. Először ezeket a kiváltságokat kellee megszüntetni. Addig minden vidéki rühellni fogja a vadászokat.
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