Hipp-hopp: nem várt vendég jelent meg a Karmelitánál (FOTÓ)

„Még jó, hogy nem nyulak vannak a Karmelitában... A ravasz vörösök éppen most vonulnak illegalitásba!” – írta Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. A képen egy róka látható, amint békésen sétálgat a Karmelita Kolostornál.

„Már zajlik az új munkatárs befogása, aki hamarosan visszakerül a természetes élőhelyére, ahol valószínűleg boldogabb lesz, mint egy minisztérium udvarán” – kommentálta a képet az államtitkár.