03. 10.
kedd
róka nagy jános karmelita kolostor

Hipp-hopp: nem várt vendég jelent meg a Karmelitánál (FOTÓ)

2026. március 10. 14:49

Már zajlik a befogása.

2026. március 10. 14:49
null

„Még jó, hogy nem nyulak vannak a Karmelitában... A ravasz vörösök éppen most vonulnak illegalitásba!" – írta Nagy János,  Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. A képen egy róka látható, amint békésen sétálgat a Karmelita Kolostornál.

„Már zajlik az új munkatárs befogása, aki hamarosan visszakerül a természetes élőhelyére, ahol valószínűleg boldogabb lesz, mint egy minisztérium udvarán” – kommentálta a képet az államtitkár.

Fotó: MTI/ MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

 

nempolitizalok-0
2026. március 10. 19:21
Fut az erdő összes lakója. A róka is fut a nyúl mellett. Kérdezi a róka, miért futunk? Mert jönnek a kommunisták és mindenkit megölnek. A róka mondja a nyúlnak: Vörös is vagyok, tolvaj is vagyok, akkor én miért futok, hiszen nemhogy nem bántanak, de magas poziciót is kaphatok.
egonsamu-2
2026. március 10. 17:30
A róka szerencsét hoz... Többet mint egy tucat kéményseprö.
nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 10. 17:19 Szerkesztve
Egy sunyi állat megpróbál beférkőzni a Miniszterelnök Hivatalába. Rács mögé kéne dugni. No de ki mondta, hogy a rókáról beszélek?
rasdi1
2026. március 10. 16:37
A cím után már azt hittem, hogy Zelenszkij kér bebocsátást:)))))))
