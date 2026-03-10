Nincs új a nap alatt: baloldali agrároligarcha áll a Tisza hajdúsági jelöltje mögött

Legutóbb 2019-ben és 2024-ben történtek fejlemények. Mint írták, 2019. február 22-én a hatóság végrehajtást rendelt el és eljárási bírságot szabott ki, mert a Tedej Zrt.-nek 2019. január 31-ig beavatkozási záródokumentációt kellett volna benyújtania, de ez nem történt meg.

Majd 2024. március 21-én a hatóság részletes tényfeltárás elvégzésére és új beavatkozási terv készítésére kötelezte a Tedej Zrt.-t központi telephelyen. A cégvezetés a legutóbbi késlekedést a Covid-járványra és a szomszédban zajló háborúra fogta, miközben a szennyezés eddigre közel 20 éve fennállt – sorolták.

Forrás: Ellenpont

Az eljárás iratai alapján tehát a Tedej Zrt. már közel 20 éve tudott arról, hogy az általuk elhelyezett üzemanyagtartályok mérgező anyagokkal szennyezik a talajt, valamint a környező kutakat, mégsem tettek gyakorlatilag semmit a helyreállítás érdekében. Az eljárási szabályok kiskapuit kihasználva rendszeres hosszabbításokat erőszakoltak ki, és annak ellenére sem számolták fel a szennyezést, hogy emiatt több hektár föld, illetve a környező kutak is szennyeződtek.

A lap hozzátette, hogy bár Bódiék anyagi nehézségekre hivatkozva is húzták a kármentesítést, a bevételei nem különösebben sínylették meg a gazdaságilag nehéz éveket. A családhoz köthető vállalatcsoport ugyanis éppen a járvánnyal érintett években könyvelhetett el rekordbevételeket. Míg