Nincs új a nap alatt: baloldali agrároligarcha áll a Tisza hajdúsági jelöltje mögött

Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Bódi Judit családjának cége több mint 20 éve gázolajat engedett a földbe, és jogi trükkökkel azóta is szabotálja a tisztítást. De a helyi közéletbe már kevésbé restek beleszólni.
Környezetszennyezési botrányra bukkant az Ellenpont a Tisza Párt hajdúsági jelöltje mögött álló baloldali agrároligarcha, Bódi Judit családi cégénél. A Tedej Kft.-ről 2005-ben derült ki, hogy – hanyagságból vagy szándékosan, nem világos – rengeteg gázolajat engedett a földbe. Két év után a hatóságok kötelezték a céget a szennyezett talaj megtisztítására, de Bódiék jogi trükkökkel minden határozatot elszabotálnak.
Olyan veszélyes szénhidrogének kerültek a földbe a telepítés hanyagsága miatt, mint a TPH és a BTEX-vegyületek (benzol, toluol, etil-benzol, xilol). Ezek az anyagok erősen mérgezőek, egy 2016-os vizsgálat pedig azt is megállapította, hogy
felúszó szennyeződés észlelhető a környező kutakban.
Ezért a hatóság ismételten felszólította a korábban MSZP-s, mára a tiszás hátországban lévő Tedej Zrt.-t a kármentesítés teljeskörű lefolytatására.
Legutóbbi fellebbezésükben a koronavírus-járvány miatti anyagi nehézségekre hivatkozva kérték a helyreállítási határidő meghosszabbítását, annak ellenére, hogy a szennyezés nem most, hanem 20 évvel ezelőtt jelentkezett. A lap állítása szerint a szocialista kormányok privatizációi során felpumpált vállalatcsoporta járvány idején megtöbbszörözte a bevételeit és a hasznát.
Bódi Judit egykor szocialista agrároligarcha volt, ma a Hajdúságban Magyar Péter legfőbb támogatóinak egyike. Nyilvánvaló baloldali múltja és botrányai miatt nem lehetett nyíltan jelölt, ezért nevezték ki erre a barátnőjét, Göröghné Bocskai Évát, de nyilvánvalóan ő áll mögötte – írta az oknyomozó portál.
Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a hatóság már 2007-ben elrendelte a műszaki beavatkozást, a határidőket folyamatosan tologatták. 2011-ben három év haladékot kaptak, de a cég különböző kifogásokkal folyamatosan újabb és újabb kibúvókat keresett, hogy a költséges talajhelyreállítási munkálatokat megkezdjék.
Legutóbb 2019-ben és 2024-ben történtek fejlemények. Mint írták, 2019. február 22-én a hatóság végrehajtást rendelt el és eljárási bírságot szabott ki, mert a Tedej Zrt.-nek 2019. január 31-ig beavatkozási záródokumentációt kellett volna benyújtania, de ez nem történt meg.
Majd 2024. március 21-én a hatóság részletes tényfeltárás elvégzésére és új beavatkozási terv készítésére kötelezte a Tedej Zrt.-t központi telephelyen. A cégvezetés a legutóbbi késlekedést a Covid-járványra és a szomszédban zajló háborúra fogta, miközben a szennyezés eddigre közel 20 éve fennállt – sorolták.
Az eljárás iratai alapján tehát a Tedej Zrt. már közel 20 éve tudott arról, hogy az általuk elhelyezett üzemanyagtartályok mérgező anyagokkal szennyezik a talajt, valamint a környező kutakat, mégsem tettek gyakorlatilag semmit a helyreállítás érdekében. Az eljárási szabályok kiskapuit kihasználva rendszeres hosszabbításokat erőszakoltak ki, és annak ellenére sem számolták fel a szennyezést, hogy emiatt több hektár föld, illetve a környező kutak is szennyeződtek.
A lap hozzátette, hogy bár Bódiék anyagi nehézségekre hivatkozva is húzták a kármentesítést, a bevételei nem különösebben sínylették meg a gazdaságilag nehéz éveket. A családhoz köthető vállalatcsoport ugyanis éppen a járvánnyal érintett években könyvelhetett el rekordbevételeket. Míg
maradt a zsebükben.
A portál ezért fel is tette a kérdést, hogy egy ilyen tőkeerős vállalatcsoport vajon miért nem képes megkezdeni a helyreállítási munkálatokat.
Az oknyomozó portál ezután ismertette, hogy a Tedej Zrt. hogy tett szert „mesés vagyonra”, miként vált agrárbirodalommá, majd a Tisza-vezér befolyásos támogatójává.
Mint az a kutatásaikból kiderült, Bódi szocialista káder volt, aki a (Medgyessy-féle) Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának észak-alföldi régiókoordinátora, és 2002 októberétől a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagjaként vezette a regionális kapcsolatok bizottságát. Mint fejlesztési régiókoordinátor, leginkább a családi vállalkozását fejlesztette.
2005 és 2006 között az Agrár és vidékfejlesztési operatív program (AVOP) keretei közt 650 millió forinttal gazdagodott a családja tulajdonában álló Tedej Zrt., ami a teljes megyének szánt összes támogatások 6 százalékát jelentette.
A család két ága elsősorban a Hajdúságban és Dél-Borsodban tett szert földekre, illetve agráripari vállalkozásokra, amelyek együttesen 2,47 milliárd forint agrártámogatást nyertek el az elmúlt 10 évben- szinte kizárólag Uniós forrásokból – írták.
A családi vállalkozás ezután hosszabb távon is kifizetődő volt a Bódi családnak. 2016-ban már milliárdos tételekben vásárolták fel a környező állami tulajdonú földeket, amelyeket korábban a családi cég bérelt.
volt szocialista politikus és szintén MSZP-s édesapja 111 hektár földre licitált eredményesen, amelyek összértéke egymilliárd forint környékén volt.
Azonban a teljes bevásárlás csak 310 millió forintba került. Az ügyleten tehát mintegy 700 millió forintot keresett a család. A cég vezető tisztségviselőit strómanként használva pedig mintegy 6 milliárd forint értékű föld kerülhetett a családhoz töredékáron – sorolta az Ellenpont.
A portál úgy fogalmaz, hogy a szocialista múltú, és komoly agrárérdekeltségekkel rendelkező Bódi Judit tehát a helyi baloldal fontos szereplőjének nevezhető. Éppen ezért nem volt lehetséges, hogy saját nevében induljon a Tisza Párt előválasztásán. Így aztán helyette Göröghné Bocskai Évára esett a választás, aki mögé be tudott állni.
Miután a Tisza Párt bemutatta a körzetben is a jelölt-jelöltjeit,
Bódi Judit nyilvánosan kijelentette, a másik két jelölt alkalmatlan a bizalomra, és Göröghné Bocskai Évát nevezte meg alkalmas képviselőnek.
Közösségi oldalán azt írta, „olyan emberre van szükség, akinek a legnagyobb esélye van legyőzni a Fidesz ideküldött, helyismeret nélküli pártkatonáját. A Tisza Párt három megnevezett jelöltje közül csak egyetlen ilyen személy van. Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere. Nagy tisztelettel vagyok a másik két jelölt iránt, de nekik esélyük sincs erre. Ez a realitás, és ma ez számít!
A közvéleménykutatási adatok világosan mutatják, hogy egyedül Évának van valódi esélye. És aki ismeri Őt, az tudja, hogy ez nem a véletlen műve”.
A lap szerint nem véletlenek a kedves szavak, ugyanis kiderült, a szocialista oligarcha személyes barátságot ápol az álfüggetlen polgármesterrel.
Nyitókép: Ellenpont