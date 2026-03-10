Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar

Óriási dicsőség ezen a listán az elsők között lenni – egy magyarnak sikerült
Jön a Galatasaray és a Liverpool BL-nyolcaddöntője.
Sallai Roland csak csereként állt be, Kerkez Milos ekkor már nem volt pályán. A Galatasaray egy korai góllal megnyerte a BL-nyolcaddöntő első meccsét, Szoboszlai Dominikék gólt sem tudtak lőni Isztambulban.
Reménykedhettünk abban, hogy futballtörténelem íródik 18:45-tól az isztambuli RAMS Parkban: a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonásán fordulhatott volna elő először a sorozat történetében, hogy az egyenes kieséses szakaszban egyszerre három magyar labdarúgó is a pályán legyen. Ebben már akkor lehetett bízni, amikor a két „magyaros” együttest összesorsolták február végén, de a keddi kezdőcsapatok kihirdetése után meglepve láttuk, hogy bár a vendégeknél Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt a kezdőrúgásnál, Sallai Rolandot ezúttal csak a kispadra nevezték.
Amennyiben Sallai beállt volna, úgy az összecsapásnak akadt volna egy másik különleges pikantériája is, hiszen a Juventus kiütésével nyolcaddöntős törökök univerzális magyar játékosa könnyen lehet, hogy a következő idényben már Szoboszlai és Kerkez csapattársa lesz Liverpoolban. További érdekesség, hogy mint megírtuk, Alisson kapus sérülése miatt Georgi Mamardasvili kezdett a liverpooli kapuban, Pécsi Áron viszont ezúttal sem tagja a Vörösök BL-keretének.
Azzal, hogy a vendégeknél Joe Gomez kezdett, Szoboszlai a jobbhátvéd pozíció helyett elfoglalhatta kedvelt irányítóposztját,
míg a sérüléséből felépülő Florian Wirtz a szélen kapott helyet.
Már Isztambulban készül a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre a Liverpool. A rutinos kezdőkapus kiesése Pécsi Ármin előtt is felvillantotta az utazás reményét.
A két együttes legutóbb szeptember végén, a főtábla második fordulójában is összecsapott, akkor meglepetésre a Galata 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt egy emlékezetes Szoboszlai-ütés miatt kapott tizenegyessel – érdekesség, a jobbára rendszeres kezdő Sallai akkor is csak csereként állt be a 71. percben.
Meglepő húzás Isztambulban.
Kedd este mindenesetre az isztambuli fanatikusok lélegzetelállító, Victor Osimhent ábrázoló élőképe ellenére igencsak bent maradtak az öltözőben a törökök, egyre másra jöttek a saját térfélen eladott labdák, Wirtz, majd Szoboszlai előtt is adódott nagy helyzet, megúszták a hazaiak. Olyannyira, hogy amikor kiszabadultak, gyakorlatilag
első valamirevaló lehetőségükből, egy szöglet után megszerezték a vezetést a korábban a Premier League-ben is megfordult Mario Lemina révén, Osimhen egy fejjel adott gólpasszal hálálta meg a megható élőképet.
Negyedóra elteltével Wirtz szerezhetett volna újabb gólt, majd kisebb meglepetésre a belső védő Ibrahima Konaté veszélyeztetett egy távoli lövéssel, nem sokkal kerülte el a kaput. A 22. percben Mamardasvili kis híján belepkézett egy oldalról bekanyarított labdát, aztán viszont Davinson Sánchez erős fejesénél komoly bravúrt mutatott be. Félórához közeledve Konaté rúgott luftot a tizenhatoson belül, Osimhen fölévágta az ajándéklabdát, de egyre inkább átvette a kontrollt a Galatasaray.
A 33. percben született meg a mérkőzés első és a félidőig egyetlen sárga lapja, Kerkez Milos kapta, ránézésre talán túlzott szigorral, egy „mezei” lökésnél nem tűnt vészesebbnek az eset, ráadásul az oldalvonal mellett.
Az első játékrész alapján a Liverpool most éppen megint a csúnyábbik arcát mutatta, megérdemelten vezetett a Galatasaray 45 perc után.
A szünetben nem jött Sallai, viszont a második félidő is úgy kezdődött, mint az első, liverpooli helyzetekkel: előbb Szoboszlai erős, de középre tartó lövését öklözte ki Ugurcan Cakir, majd Alexis Mac Allister tévedett keveset. Az 57. percben a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu jobb oldalát célozta meg, tekerése a kapufa mellett hagyta el a játékteret.
A sárga lapos Kerkezt egy óra elteltével lekapta Arne Slot, a helyére érkezett szokás szerint Andy Robertson, míg a jobbszélen Jeremie Frimpong váltotta az ezen az estén is teljesen láthatatlan Mohamed Szalaht – ezzel eldőlt, hogy biztosan nem lesz egyszerre a pályán mindhárom magyar.
Rögtön ezután megúszott egy második gólt a Liverpool:
Konaté börleszkje után Osimhen ugyan bevágta a labdát a kapuba, ám a játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot.
A 66. percben Hugo Ekitiké is megiramodott egy elcsent labdával, ám Cakir otthagyta a kezét a röviden, nagy bravúrral akadályozta meg a liverpooli egyenlítést. Az utolsó húsz percre fordulva az angoloktól is elvettek egy gólt, Konaté kezezése miatt joggal. Sallai Rolandot ezúttal a 77. percben hozta be Okan Buruk vezetőedző, a Galata sokoldalú magyarja is hozzájárult ahhoz, hogy csapata végül kapott gól nélkül húzza be a találkozót.
Szoboszlai a hajrában még kapott egy sárgát, az isztambuliak pedig csakúgy, mint szeptemberben, ezúttal is 1–0-ra nyertek, így előnyből várhatják az anfieldi visszavágót.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
