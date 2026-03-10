Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar

első valamirevaló lehetőségükből, egy szöglet után megszerezték a vezetést a korábban a Premier League-ben is megfordult Mario Lemina révén, Osimhen egy fejjel adott gólpasszal hálálta meg a megható élőképet.

Galatasaray fans tifo for Victor Osimhen. pic.twitter.com/vNNhrtDlPu — Football Xtra™ (@FootballXtra0) March 10, 2026

Negyedóra elteltével Wirtz szerezhetett volna újabb gólt, majd kisebb meglepetésre a belső védő Ibrahima Konaté veszélyeztetett egy távoli lövéssel, nem sokkal kerülte el a kaput. A 22. percben Mamardasvili kis híján belepkézett egy oldalról bekanyarított labdát, aztán viszont Davinson Sánchez erős fejesénél komoly bravúrt mutatott be. Félórához közeledve Konaté rúgott luftot a tizenhatoson belül, Osimhen fölévágta az ajándéklabdát, de egyre inkább átvette a kontrollt a Galatasaray.

A 33. percben született meg a mérkőzés első és a félidőig egyetlen sárga lapja, Kerkez Milos kapta, ránézésre talán túlzott szigorral, egy „mezei” lökésnél nem tűnt vészesebbnek az eset, ráadásul az oldalvonal mellett.

Az első játékrész alapján a Liverpool most éppen megint a csúnyábbik arcát mutatta, megérdemelten vezetett a Galatasaray 45 perc után.